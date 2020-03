Sme vo vojne, vyhlásil francúzsky prezident Macron a ľuďom nariadil zostať doma

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2020 (Webnoviny.sk) - Všetci francúzski občania musia zostať od utorka od 12:00 doma. Opustiť svoje domovy môžu len v nevyhnutných prípadoch, a porušenie tohto nariadenia sa bude trestať. V pondelok večer to oznámil v prejave k národu francúzsky prezident Emmanuel Macron."Sme vo vojne," povedal a neskôr to počas prejavu ešte na viacerých miestach zopakoval. Nariadenie nevychádzať z domu bude zatiaľ platiť 15 dní. Francúzsko tiež zatvára hranice s okolitými krajinami, a odkladá plánované druhé kolo regionálnych volieb.Macron tiež sľúbil, že vláda nenechá padnúť žiadny podnik, ktorý by situácia okolo koronavírusu bez štátneho zásahu zruinovala. Toto bude podľa neho platiť pre všetky druhy firiem, od tých najväčších až po tie najmenšie. Vo Francúzsku už koronavírusu podľahlo 127 ľudí, nákaza bola potvrdená doteraz u 5 423 osôb.Informácie pochádzajú z webstránky britskej spoločnosti BBC a z archívu agentúry SITA.