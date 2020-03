Z viacerých väzníc ušli stovky väzňov, pre hrozbu koronavírusu im zrušili dočasné priepustky (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.3.2020 (Webnoviny.sk) - Stovky väzňov utiekli z najmenej štyroch väzníc v brazílskom štáte Sao Paulo po tom, čo miestne úrady zrušili ich dočasné priepustky pre obavy, že by pri návrate do zariadení mohli priniesť nový koronavírus. Podľa brazílskych médií mohlo ujsť až viac ako tisíc osôb.Sekretariát správy väzníc v Sao Paule v pondelok večer oznámil, že 174 trestancov už chytili. Väzni sa tiež podľa viacerých medializovaných správ sťažovali na obmedzenia návštev počas víkendu, ktoré tiež mali zabrániť šíreniu vírusu.Na krátkom videu z mesta Mongaguá, ktoré odvysielala TV Globo, možno vidieť stovky mužov, ako vybiehajú z väzenia. To má kapacitu zhruba 2 800 ľudí.Vláda v Sao Paule zakázala pre obavy z koronavírusu dočasné prepustenie zhruba 34-tisíc väzňov, ktorí majú polootvorený režim.