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05. septembra 2026

Smer a PS spolu vo vláde? Pellegrini túto možnosť pripustil, Šimečka ju odmieta


Tagy: Parlamentné voľby predseda PS Prezident SR

Líder opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v reakcii na vyjadrenia prezidenta odmietol vládnutie so Smerom na sociálnej sieti. Slovensku by mohla prospieť veľká ...



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69d7b0c5335d0122630807 676x451 5.9.2026 (SITA.sk) - Líder opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v reakcii na vyjadrenia prezidenta odmietol vládnutie so Smerom na sociálnej sieti.


Slovensku by mohla prospieť veľká koalícia zložená z dvoch najsilnejších, hoci dnes súperiacich politických strán. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini v relácii STVR Sobotné dialógy v súvislosti s otázkou, čo by mohli priniesť budúcoročné parlamentné voľby, keď preferencie dvoch aktuálne najsilnejších politických strán, Smeru a PS, sú vyrovnané.

„No minimálne nás k tomu môže nabádať výsledok po parlamentných voľbách, ktorý môže dopadnúť tak, že ani jedna ani druhá strana nebude schopná v tom svojom tábore zložiť vládnu väčšinu. A možno v týchto náročných časoch by Slovensku prospela takáto, nazveme ju, veľká koalícia dvoch najsilnejší, hoci protichodne dnes súperiacich politických strán, ktorá by podľa mňa mala veľkú šancu, ak by to zvládala a fungovalo by to, viesť túto krajinu dlhšie ako jedno volebné obdobie,“ uviedol prezident. Podotkol však, že na to treba nielen politické strany a relevantný výsledok vo voľbách, ale aj vyzretých lídrov, ktorí dokážu potlačiť svoje ego.

Líder opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v reakcii na vyjadrenia prezidenta odmietol vládnutie so Smerom na sociálnej sieti. „Prezident Pellegrini asi zabudol, že s Ficom dlhé roky vládol on, nie my. V Sobotných dialógoch práve vyjadril svoj názor, že Slovensku by prospela veľká koalícia PS so Smerom, ktorá by vládla viac než jedno volebné obdobie. Tak aby bolo jasné – túto absurditu z fleku odmietame,“ uviedol Šimečka.

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Smer je podľa predsedu PS „najväčšou brzdou lepšieho života na Slovensku“. „Vládne tu 16. rok a kvôli nemu upadá životná úroveň našich ľudí, ich zdravie, bezpečie, prepadáme sa prakticky v každom rebríčku EÚ až niekam na dno. Slovensko potrebuje zmenu k lepšiemu. Prvý krok tejto zmeny je porážka Smeru vo voľbách 2027 a vyprevadenie tejto strany do politického dôchodku. Až vtedy príde skutočná nádej a vízia na lepší život ľudí na Slovensku,“ dodal Šimečka.


Zdroj: SITA.sk - Smer a PS spolu vo vláde? Pellegrini túto možnosť pripustil, Šimečka ju odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby predseda PS Prezident SR
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