Smer aj PS spoločne hlasujú v Bruseli za návrhy, ktoré poškodzujú Slovensko. KDH hovorí o podvode na voličoch (video)

V Bruseli fungujú veci inak

Treba chrániť záujmy Slovenska

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

KDH je zlatá stredná cesta

5.6.2024 (SITA.sk) - Strany Smer-SD Progresívne Slovensko (PS) síce na Slovensku stoja proti sebe, v Európskom parlamente ale v podstatných témach hlasujú často spoločne.Upozornili na to predstavitelia Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) , podľa ktorých sa tieto strany snažia vytvoriť dojem, akoby vo voľbách do Európskeho parlamentu existovali len dve možnosti – progresívna alebo popolusticko-socialistická, medzi ktorými si Slováci majú vybrať. Podľa kresťanských demokratov ide o podvod na voličoch.Ako na tlačovej konferencii v Prešove upozornila líderka kandidátky KDH do Európskeho parlamentu Miriam Lexmann , strany Smer-SD a PS sú si omnoho bližšie, ako sa na prvý pohľad javí.„V Bruseli fungujú veci inak. Funguje tam koalícia sociálnych demokratov, progresívcov a zelených, ktorá podkopáva záujmy Slovenska v hospodárskej oblasti. Vedie nás do tlaku pod totalitné režimy, ako je napríklad Čína. Presadzuje nereálne zelené ciele, ktoré podkopávajú hospodárske záujmy Slovenskej republiky. Tlačí na členské štáty a hrubo zasahuje do kompetencií členských štátov v kultúrno-etických otázkach a vytvára ideologický tlak na členské štáty,“ uviedla Lexmann.Konkretizovala, že europoslanci za PS a Smer hlasovali spoločne napríklad za zákaz spaľovacích motorov, opatrenia proti poľnohospodárom v rámci zákona o obnove prírody či za uznesenie k mechanizmu na odoberanie eurofondov aj na základe ideologických dôvodov.„Slovensko potrebuje v EÚ alternatívu, ktorá bude chrániť záujmy SR a skutočné hodnoty, na ktorých bola EÚ založená," dodala líderka kandidátky.Podľa predsedu KDH Milana Majerského unikátny projekt Európskej únie, ktorý budovali od jej vzniku aj kresťanskí demokrati, je v súčasnosti v ohrození.„Z celoeurópskeho hľadiska pôjde o boj o každé jedno miesto za Slovenskú republiku a je otázka, či toto miesto obsadia extrémisti, socialisti, progresívci alebo ľudia s úctou k prirodzeným hodnotám,“ upozornil Majerský, podľa ktorého je dôležité chrániť nastavenie únie a nedovoliť, aby bola ďalej ohrozovaná socialistickými a progresívnymi pokusmi.„KDH je a môže byť trvalou zlatou strednou cestou medzi dvoma extrémami, ktoré predstavuje Smer, ale aj PS,“ dodal predseda KDH.Hnutie sa podľa jeho predstaviteľov chce aj na pôde EÚ zasadzovať výlučne za riešenie reálnych problémov ľudí.„Eurovoľby sú jedinečná príležitosť pre každého človeka s konzervatívnymi hodnotami raz za päť rokov povedať, akú Európu a Slovensko v nej si prajeme mať," zdôraznil podpredseda KDH a kandidát do Európskeho parlamentu Viliam Karas , ktorý varoval pred možným prepadnutím hlasov pri voľbe strán, ktoré nemajú šancu presiahnuť päťpercentné kvórum potrebné na vstup do Európskeho parlamentu.