Smer chce po zostavení ďalšej vlády výjazdové rokovania v každom okrese, prezradil Raši

18.1.2020 (Webnoviny.sk) - V novom volebnom období sa budú výjazdové rokovania vlády konať vo všetkých okresoch na Slovensku. Teda nielen v tých, ktoré boli zaradené medzi najmenej rozvinuté. Oznámil to počas návštevy Starej Ľubovne podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).Podľa jeho slov ho k tomu „splnomocnil" predseda vlády a líder kandidátky Smeru-SD Peter Pellegrini. Všetko bude záležať od toho, aký mandát získa Smer-SD vo voľbách. Stane sa tak v v prípade, že Smer-SD zostaví vládu.Ako ďalej Raši povedal, impulzom pre toto rozhodnutie bolo práve mesto Stará Ľubovňa. Tá síce nebola zaradená medzi najmenej rozvinuté okresy, ale podľa vicepremiéra čelí rovnakým problémom.Výjazdové rokovania vlády by sa tak v budúcnosti mohli uskutočniť v 70 okresoch. „Samozrejme, výjazdové rokovania v Bratislave a Košiciach budú brané ako jeden okres,“ poznamenal Raši. Zároveň pripomenul, že 40 percent rokovaní vlády pod vedením Petra Pellegriniho bolo výjazdových. Okresy, v ktorých sa konali, počas nich dostávali z kapitoly Všeobecná pokladničná správa približne po jednom milióne eur na viaceré projekty. Tie boli okrem toho podporované aj regionálnymi príspevkami.Aj napriek tomu, že Stará Ľubovňa medzi najmenej rozvinuté okresy zaradená nebola, vláda jej na svojom stredajšom zasadaní pridelila dotáciu vo výške 2,15 milióna eur zo zdrojov Všeobecnej pokladničnej správy. Minister financií SR Ladislav Kamenický poukázal na to, že v okrese sa nezamestnanosť pohybuje okolo 6,6 percenta.Je tu však najvyšší počet živnostníkov zo všetkých okresov, ktorí sa do štatistík ohľadne nezamestnanosti nezapočítavajú a navyše viacerí obyvatelia okresu sú zamestnaní v zahraničí. „Nemôžeme sa venovať len menej rozvinutých okresom, lebo v niektorých sa nám stáva, že sme tam aj dva či trikrát. A niektoré úplne opomíname. Potom zaostávajú, nemajú na niektoré projekty peniaze,“ zhodnotil minister.Mesto Stará Ľubovňa dostane od vlády 800-tisíc eur na rekonštrukciu mestskej plavárne, ďalších 600-tisíc pôjde na výstavbu obchvatu, ktorá má pomôcť výrazne znížiť intenzitu cestnej premávky v centre mesta. Ďalšie financie pôjdu do dopravy v meste Podolínec, a to 150-tisíc eur. Sumu 600-tisíc si rozdelí niekoľko obcí v okrese na realizáciu ďalších 24 projektov.