Sloboda zvierat chce pokračovať v boji proti držaniu psov na reťazi, zintenzívni kampaň

18.1.2020 (Webnoviny.sk) - Sloboda zvierat bude apelovať na novozložený parlament, aby presadil novelu zákona obsahujúcu zákaz držania psov na reťazi. Zároveň bude pokračovať v kampani proti takémuto zaobchádzaniu so psami. Organizácia to oznámila prostredníctvom statusu na sociálnej sieti.Presadenie úplného zákazu držania psov na reťaziach patrí medzi dlhodobé priority Slobody zvierat od roku 2010, počas ktorého odštartovala kampaň Stop reťaziam. Okrem kampane začali organizácia spisovať aj petíciu. Tú v júni odovzdali ministerstvu pôdohospodárstva s viac než 50-tisíc podpismi. Sloboda zvierat vysvetľuje, že držanie psa na reťazi môže mať fatálne následky pre fyzické aj psychické zdravie zvieraťa.Reťaz totiž neumožňuje psovi utiecť v prípade ohrozenia, môže ho spoločensky izolovať a zároveň znižuje možnosť jeho pohybu, čo môže spôsobovať problémy s pohybovým ústrojenstvom. Rizikom sú aj ochorenia svalov a kĺbov či vrastanie reťaze do krku. „Ide o obrovský dlhodobo neriešený a za súčasného právneho stavu aj neriešiteľný problém. Vyhláška dnes majiteľom prikazuje púšťať psa denne z reťaze, nie je však v možnostiach kontrolných orgánov dokázať, že psa nepúšťajú,“ povedala Silvia Čaňová, koordinátorka kampaní Slobody zvierat.Po parlamentných voľbách plánuje Sloboda zvierat opätovne predložiť návrh novely zákona a apelovať na novozložený parlament, aby návrh presadil. Plánuje pokračovať aj v kampani, zároveň avizuje, že jej intenzita sa zvýši. Na sociálnej sieti zároveň vyzýva ľudí, aby o tomto probléme diskutovali, zdieľali fotky zo slovenských dvorov a televízne reportáže o držaní psov na reťaziach.Sloboda zvierat návrh novely zákona zakazujúci držanie psov na reťaziach predložila parlamentu minulý rok na jeseň. Návrh novely zákony následne prešiel prvým čítaním. Pred druhým čítaním v rámci Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie podala poslankyňa Eva Antošová (SNS) pozmeňovací návrh zákona. Ten obsahoval výnimky, ktoré by podľa Slobody zvierat zákon znefunkčnili. Poslankyňu preto vyzvala, aby návrh novely zákona stiahla. Tá výzvu uposlúchla. Novela zákona tak napokon schválená nebola.Sloboda zvierat je nezisková organizácia založená v roku 1992. Jej hlavnou činnosťou je ochrana zvierat. Okrem pomoci zvieratám sa venuje aj osvetovej činnosti, výchove a príprave kampaní a legislatívnych zmien. Sídli v Bratislave a okrem hlavného bratislavského útulku prevádzkuje aj 26 regionálnych centier.