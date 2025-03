Smer chce Remišovú odvolať z čela výboru, poslankyňa hovorí o mafiánskej pomste – VIDEO

Reakcia Kaliňáka bola ako v nejakom gestapáckom štáte

Rekordná pokuta

Mafiánska pomsta

25.3.2025 (SITA.sk) - Vládna koalícia chce predsedníčku strany Za ľudí a poslankyňu Veroniku Remišovú odvolať z čela výboru pre nezlučiteľnosť funkcií . Politička hovorí o mafiánskej pomste a treste pre toho, kto na porušenie zákona upozornil, nie pre toho, kto ho porušuje.Zámer odvolať Remišovú z pozície predsedníčky výboru avizoval v utorok na tlačovej besede predseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Ján Richter . Tvrdil, že Remišová porušila ústavu a zákon, no podrobnosti neuviedol. Robert Kaliňák hrubo klame o tom, že ja alebo ktokoľvek iný z výboru vynášal informácie o majetkových pomeroch manžela alebo detí, či už sa to týkalo koaličného alebo opozičného verejného funkcionára. To sa počas môjho pôsobenia vo výbore nestalo ani jediný raz. Pred niekoľkými dňami sa Robert Kaliňák sám priznal médiám k tomu, že jeho manželka vlastní vilu v Chorvátsku. Po jeho priznaní som dostala viacero otázok k tomu, či je táto nehnuteľnosť riadne zapísaná v jeho majetkovom priznaní tak, ako to ustanovuje ústavný zákon," uviedla v reakcii Remišová.Dodala, že ako predsedníčka výboru pre nezlučiteľnosť funkcií v zmysle zákona danú skutočnosť preverila. Následne počas tlačovej konferencie avizovala aj konanie pred výborom, vzhľadom na to, že má povinnosť takéto konanie za porušenie zákona iniciovať z vlastného podnetu. Poslankyňa poznamenala, že podnet avizovali aj ďalší opoziční poslanci či viaceré externé organizácie."Reakcia Roberta Kaliňáka bola ako v nejakom gestapáckom štáte, pretože namiesto uznania chyby priznal úmyselné porušenie ústavného zákona a pokúsil sa zakryť porušenie zákona útokom na moju osobu. Tam ale reakcia Kaliňáka a vládnej koalície neskončila. Včera (v pondelok 24. marca, pozn. SITA) bol na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií doručený podnet Roberta Kaliňáka, ktorý navrhuje potrestať nie Roberta Kaliňáka za priame a úmyselné porušenie ústavného zákona, ale mňa, predsedníčku výboru, ktorý vo verejnom záujme a v zmysle zákona má udeliť Kaliňákovi pokutu za porušenie zákona," opisuje Remišová.Dodala, že minister obrany navrhuje vo výbore, kde koalícia disponuje väčšinou, udeliť jej rekordnú pokutu. Ide o 12 mesačných platov. Takúto sankciu výbor ešte nikomu neudelil."Na rozdiel od Roberta Kaliňáka nemám miliónové príjmy. Nepodnikala som s odsúdeným daňovým podvodníkom a majetok som zarobila mnohoročnou poctivou prácou s manželom v zahraničí. Takáto mafiánska pomsta bude veľmi citeľná pre mňa, moju rodinu a pre moje deti o to viac, že prichádza od ľudí, ktorí zákon porušili a namiesto zodpovednosti ukážkovo, protiprávne a nemorálne trestajú mňa, ktorá som povinná vo verejnom záujme a podľa zákona Kaliňákove porušenie riešiť," vyjadrila sa opozičná poslankyňa.Podľa Remišovej to "pripomína mafiánsku pomstu", a to, že potrestaní nebudú tí, ktorí zákon porušujú, ale tí, ktorí na to upozornia. Remišová poznamenala, že najsilnejšej koaličnej strane nestačí ani 12 mesačných platov a plánuje navrhnúť jej odvolanie z postu predsedníčky výboru."Gangsterským spôsobom chcú ukázať, ako skonči každý, kto sa im postaví do cesty a poukáže na ich porušovanie zákona. Neváhajú poškodiť pri tom jeho rodinu alebo deti. Ak si ale Kaliňák s Ficom myslia, že takto ma umlčia, zastrašia a zničia, tak sa veľmi mýlia, pretože o to viac budeme naďalej brániť záujem ľudí. Proti ich mafiánskym praktikám sa budem brániť aj na európskej úrovni," uzavrela.