Piatok 17.10.2025
Denník - Správy
17. októbra 2025
Smer definitívne vylúčili zo Strany európskych socialistov, dôvodom je hrubý rozpor s ich hodnotami
Strana európskych socialistov (PES) v piatok na kongrese v Amsterdame vylúčila Smer zo svojich radov. Dôvodom je ...
Zdieľať
17.10.2025 (SITA.sk) - Strana európskych socialistov (PES) v piatok na kongrese v Amsterdame vylúčila Smer zo svojich radov. Dôvodom je hrubý rozpor s hodnotami a zásadami PES. Robert Fico tak zostáva bez väzieb na hlavný európsky politický prúd. Smer mal už predtým pozastavené členstvo od roku 2023, odkedy vytvoril koalíciu so Slovenskou národnou stranou.
Ďalšie kroky v štýle politiky na všetky štyri svetové strany - od nadbiehania ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a čínskemu prezidentovi Si Ťin-pchingovi až po oslabovanie právneho štátu a útoky na novinárov vyčerpali trpezlivosť socialistickej rodiny.
„Strana Smer – slovenská sociálna demokracia je konečne slobodná! Ukončenie členstva v Strane európskych socialistov pre suverénne postoje Vlády SR je našou výhrou a ich hanbou!,“ reagoval vedúci Úradu Vlády SR Juraj Gendra zo Smeru, ktorého vyjadrenie zdieľala na Facebooku aj strana Smer.
Päť europoslancov za Smer zostáva v Európskom parlamente definitívne nezaradených a bez príslušnosti k frakcii, čo výrazne znižuje ich vplyv. Europoslankyňa Monika Beňová však vylúčenie z PES víta.
„Mne členstvo v PES nechýba, všetko funguje aj bez toho. Spolupracujeme s poslancami z iných frakcií. Tak to malo byť a tak to aj je. A ja pridávam, že konečne,“ uviedla na sociálnej sieti.
Ako dodala, z PES odišla už v roku 2023, po voľbách do Národnej rady SR, pretože jej prišlo absurdné, aby politici z PES od Smeru očakávali, že vytvorí vládu s SaS namiesto SNS.
„Ak teda niekto absolútne ignoruje politické reálie v jednotlivých štátoch EÚ, tak o čom sa s ním mám vlastne baviť. Vadilo im, že sme boli proti povinnému prerozdeľovaniu migrantov, že sa predseda vlády nepoklonil progresivistickej propagande vo vzťahu k sexuálnej menšine a že sme nesúhlasili so zmätočným vzdelávaním detí na školách pri ich pohlavnom “sebaurčení”. To všetko sa dialo dlhodobo, takže s Putinom či návštevou Číny to nemalo vôbec nič spoločné,“ napísala Beňová.
Zdroj: SITA.sk - Smer definitívne vylúčili zo Strany európskych socialistov, dôvodom je hrubý rozpor s ich hodnotami © SITA Všetky práva vyhradené.
Strana Smer vylúčenie víta
Ignorovanie politických reálií
