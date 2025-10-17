Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Halloweenska párty v AquaCity Poprad: večerné kúpanie, DJ a laserová show v srdci Tatier


Tagy: AquaCity Poprad Halloween PR

31. októbra sa AquaCity Poprad zmení na halloweensku zónu plnú hudby a svetla. Kryté relaxačné bazény Blue Sapphire oblečú tematickú výzdobu, nad hladinou sa roztočí ...



Zdieľať
31. októbra sa AquaCity Poprad zmení na halloweensku zónu plnú hudby a svetla. Kryté relaxačné bazény Blue Sapphire oblečú tematickú výzdobu, nad hladinou sa roztočí laserová show a DJ namieša sety, pri ktorých čas akoby spomalil. Zoberte si partiu, dolaďte kostým a príďte si užiť večer, ktorý spojí barovú pohodu s teplou vodou a jesennou atmosférou.


Ešte pred párty sa môžete naladiť vo Fire & Water Wellness & Spa. Od 18:00 do 22:00 je k dispozícii vstup do sveta tepla, vôní a oddychu: osem sáun a inhalácií, obľúbené saunové ceremoniály, relaxačný bazén s vírivkami, tiché miestnosti na odpočinok aj snežná jaskyňa, ktorá dodá kontrast a energiu. Ak potrebujete pred večerom "vyčistiť hlavu", je to ideálne miesto.

Od 18:00 do 20:00 môžete využiť aj všetky bazény aquaparku: vonkajšie termálne bazény s atrakciami, kryté bazény Blue Diamond s barmi, 50-metrový plavecký bazén, parnú saunu a detský svet Treasure Island – Ostrov pokladov. Všetko máte na dosah – od vody cez sauny a bary až po reštaurácie – takže si viete poskladať večer presne podľa nálady. Následne od 19:00 do 22:00 prebieha samotná halloweenska párty v bazénoch Blue Sapphire a Wellness centre.

Prečo sa oplatí prísť? Pretože Halloween vo vode s laserovou show je zážitok, ktorý v regióne len tak nenájdete. Hudba, svetlo a termálna voda tvoria kombináciu, ktorá sa na jeseň neodmieta. Navyše počas celého víkendu prebiehajú animačné aktivity a tematické prekvapenia pre deti aj dospelých – z jedného večera tak ľahko spravíte halloweensky wellness víkend.

Halloweensky pobyt v hoteloch: https://aquacityhotel.sk/pobytove-baliky/halloweensky-pobyt/

Kapacita podujatia je limitovaná na 300 osôb. Vstupenky zakúpite v e-shope AquaCity, prípadne si môžete rezervovať halloweensky pobyt v hoteloch AquaCity a užiť si celý víkend so vstupom do aquaparku a wellness.

Vstupenky v predaji tu: https://shop.aquacity.sk/produkt/halloweenska-party/

Zažite Halloween, aký ste ešte nezažili — vo vode, so svetlom a hudbou.

Zdroj: SITA.sk - Halloweenska párty v AquaCity Poprad: večerné kúpanie, DJ a laserová show v srdci Tatier © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: AquaCity Poprad Halloween PR
