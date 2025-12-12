|
Piatok 12.12.2025
Denník - Správy
Smer nepodporí Pellegriniho v budúcich voľbách, Fico sa vyjadril aj k telefonátu s predsedom Európskej rady
Premiér SR Robert Fico zverejnil verejné stanovisko, v ktorom reaguje na rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho vetovať zákon o Úrade na ...
12.12.2025 (SITA.sk) - Premiér SR Robert Fico zverejnil verejné stanovisko, v ktorom reaguje na rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho vetovať zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň informoval o svojom telefonickom rozhovore s predsedom Európskej rady Antóniom Costom. Vyjadrenie zverejnil na sociálnej sieti Facebook.
Premiér v úvode deklaroval rešpekt k ústavnej právomoci prezidenta vetovať zákony a uviedol, že bude k hlave štátu pristupovať s úctou. Súčasne však vyjadril pochybnosti o dôvodoch vetovania, pričom spochybnil, že išlo o odborné argumenty, a poukázal na možné politické motivácie.
Poďakoval tiež vládnej koalícii za to, že zákon opätovne schválila, a prezidentovi vyčítal, že sa podľa neho postavil na stranu ľudí, ktorí v minulosti zasahovali voči predstaviteľom jeho strany. Zároveň uviedol, že hoci bude SMER – sociálna demokracia prezidenta ako ústavného činiteľa rešpektovať, strana ho nepodporí v budúcich prezidentských voľbách.
Premiér sa v telefonáte s Antóniom Costom zameriaval na otázku financovania Ukrajiny. Fico zopakoval svoj odmietavý postoj k akémukoľvek návrhu, ktorý by zahŕňal podporu vojenských výdavkov Ukrajiny z európskych fondov. Uviedol, že Slovensko nebude súhlasiť s financovaním vojenských aktivít, ani keby to malo predĺžiť rokovania Európskej rady v Bruseli.
Zároveň deklaroval pripravenosť podporiť Ukrajinu formou civilnej a hospodárskej pomoci na bilaterálnej úrovni. V liste adresovanom predsedovi Európskej rady a lídrom členských krajín EÚ premiér napísal, že nevidí vojenské riešenie konfliktu a označil stratégiu EÚ v tejto oblasti za neúčinnú. Vyjadril podporu mierovým iniciatívam, vrátane tých, ktoré prezentuje americký prezident Donald Trump.
Fico tiež varoval pred použitím zmrazených ruských aktív na financovanie vojenských výdavkov Ukrajiny, ktoré by podľa neho mohlo ohroziť medzinárodné mierové snahy. V texte pripomenul, že Slovensko Ukrajine pomáha humanitárne, vrátane dodávok energií, spolupráce na dopravných a energetických prepojeniach a prijatia ukrajinských utečencov.
Potvrdil tiež podporu integračných ambícií Ukrajiny do EÚ, pričom však upozornil na rôzne postoje medzi členskými štátmi. Na záver Fico zdôraznil, že Slovenská republika nepodporí žiadne rozhodnutie Európskej rady, ktoré by sa týkalo vojenského financovania Ukrajiny, a jeho postoj zostane nezmenený bez ohľadu na dĺžku rokovaní.
Zdroj: SITA.sk - Smer nepodporí Pellegriniho v budúcich voľbách, Fico sa vyjadril aj k telefonátu s predsedom Európskej rady © SITA Všetky práva vyhradené.
