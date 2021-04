Smer nepodporí predĺženie núdzového stavu, podľa Budaja opozícia „balamutí“

Situácia môže trvať niekoľko mesiacov

Hľadajú návrh zákona

cie, ktoré súvisia s týmto druhom prírodnej katastrofy,“ uzavrel Budaj.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.4.2021 - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) nepodporí predĺženie núdzového stavu v Národnej rade SR. V relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko to povedal poslanec a podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč.„Je nezmysel zase schvaľovať núdzový stav, my už na to dlhodobo poukazujeme. Táto situácia, ktorá tu je, môže v obdobnom stave trvať ešte niekoľko mesiacov. Čo budeme stále predlžovať núdzový stav?“ povedal Takáč.Ten dodal, že pandemický zákon by mohol byť riešením, ak nebude obmedzovať ľudské práva z hľadiska zákazu pohybu a vychádzania.Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja (OľaNO) opozícia „balamutí“. „Jednoducho hovoria, že by sme mali zavrieť hranice a ľudí dať do karantény. Bez núdzového stavu na to nemáme právo,“ reagoval minister.Doplnil, že vláda hľadá taký návrh zákona, ktorý by nahradil núdzový stav. „Dával by vláde len také kompeten