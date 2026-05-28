Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
Včera Archív správ
28. mája 2026
Smer reaguje na Hlinovu „urážlivú“ nášivku, Gašpar ho vykázal zo sály a poslanci označili za „veľké decko“ – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Odev Podpredseda parlamentu Predseda parlamentu Premiér Slovenskej republiky Rokovací poriadok
28.5.2026 (SITA.sk) - Nový rokovací poriadok podľa Smeru zakazuje poslancom nosiť na schôdze nevhodný a urážlivý odev.
Opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) je podľa koaličnej strany Smer-SD veľké decko. Strana to skonštatovala v súvislosti s nášivkou „Smer mafia nechceme", ktorú mal poslanec na saku, ktoré nosil v pláne Národnej rady SR. Nový rokovací poriadok však podľa Smeru zakazuje poslancom nosiť na schôdze nevhodný a urážlivý odev.
Obhajoba Hlinu a jeho nášivky
„To už aké musíš byť veľké decko, keď začneš vymýšľať po schválení nevinného rokovacieho poriadku a etického kódexu, ako urobiť čo najviac na svojom pracovisku, v parlamente, naschvál a ako urobiť chaos, urobiť čo najväčší cirkus, upútať na seba pozornosť, kým príde tento rokovací poriadok a etický kódex do platnosti?," opýtala sa poslankyňa Smeru Zuzana Plevíková. Zároveň pripomenula, že opozícia po vykázaní Hlinu začala poslanca brániť a sťažovala sa, že rozpravu koalícia predlžuje.
„Opozícia samotná predlžovala rozpravu tým, že sa neustále prihlasovala do rozpravy na to, aby obhajovala Alojza Hlinu a jeho nášivku. Nie koalícia, ale opozícia to predlžovala," skonštatoval poslankyňa.
Šéf poslaneckého klubu Smeru Ján Richter poďakoval svojmu straníckemu kolegovi a podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi, že sa Hlinovou nášivkou od začiatku zaoberal.
Opakovaný vtip je hlúpy
„Ak sa bude niekto tváriť, že niečo vidí alebo nevidí, alebo, že sa ma to netýka, lebo nie je tam nápis o mojej strane, ktorú ja reprezentujem, tak to je cesta do pekla," zdôraznil Richter.
Zároveň Hlinovi odkázal, že násobne opakovaný vtip prestáva byť vtipom a stáva sa hlúposťou. Poslanec Alojz Hlina prišiel opakovane do pléna parlamentu v saku s nápisom „Smer mafia nechceme“.
V utorok 26. mája Tibor Gašpar ako predsedajúci neoficiálnou výzvou vyzval poslanca, že sako je v rozpore s rokovacím poriadkom a pravidlami a aby ho odstránil. Hlina však toto neurobil ani po oficiálnej výzve, preto bol Gašparom vykázaný z pléna. Následne poslanec položil sako na stoličku a odišiel zo sály. Hlina mal sako s nášivkou oblečene aj na druhý deň. Vykázaniu zo sály však predišiel a plénum opustil po upozornení od predsedu parlamentu Richarda Rašiho.
Zdroj: SITA.sk - Smer reaguje na Hlinovu „urážlivú“ nášivku, Gašpar ho vykázal zo sály a poslanci označili za „veľké decko“ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
