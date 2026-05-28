Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Opozičné strany vyzbierali podpisy na odvolávanie Kaliňáka, ten podľa nich zlyhal pri výstavbe prešovskej nemocnice – VIDEO
Opozičné strany vyzbierali podpisy na odvolávanie Roberta Kaliňáka (Smer-SD) z funkcie ministra obrany. Dôvodom je škandál okolo výstavby nemocnice v Prešove. Poslanec Peter Stachura z Kresťanskodemokratického hnutia vyhlásil, že podpredseda vlády a minister obrany Kaliňák zlyhal a musí skončiť. Súčasne zdôraznil, že dôvodom nie sú len nejaké nepodarené stĺpy nemocnice.
„Myslím, že to najzávažnejšie je, že Kaliňákovi nikto nedržal vidličku pred čelom, aby riešil stavbu prešovskej nemocnice v takomto šibeničnom termíne. Nemocnica v Prešove nie je nemocnica v Banskej Bystrici alebo v Martine, kde nám naozaj horia termíny a potrebujeme ich postaviť v určitom konkrétnom čase. Nemocnica v Prešove mohla byť stavaná normálnym tempom,“ povedal Stachura, podľa ktorého je dôvodom premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý sa rozhodol, že výstavba nemocnice bude súčasť jeho predvolebnej kampane.
„Rozhodol sa, že bude strihať pásku ešte pred voľbami v roku 2027. A tak, ako sa na správneho sultána patrí, povedal svojim poddaným, že túto nemocnicu mi v tomto termíne postavte. Takto sa nemocnice v demokratických krajinách nestavajú,“ dodal poslanec.
Kritika obstarávania aj predraženia
Dôvodov na odvolanie Kaliňáka je podľa Stachuru hneď niekoľko. Opozícia ho kritizuje za nehospodárnosť, netransparentnosť a nekvalitu. Poslanec za Progresívne Slovensko Oskar Dvořák v mene hnutia vyhlásil, že Kaliňák za sfušovanú výstavbu nemocnice jednoznačne nesie politickú zodpovednosť. Dôvodom je podľa jeho slov sfušované obstarávanie, ktoré mohol Kaliňák zrušiť.
Zdôraznil, že Kaliňák je minister, ktorý má pod sebou vojenské spravodajstvo, a ak opozícia bola schopná z verejných zdrojov zistiť viaceré problémy a súdne spory zhotoviteľa, minister na to mohol dávno prísť a zrušiť to. Výsledkom verejného obstarávania je tak sfušovaná stavba a následné predĺženie stavby. Dôsledkom je podľa neho aj predraženie stavby o minimálne 90 miliónov eur. Dvořák ďalej kritizuje aj predražený dozor a to, že nikto vlastne nevie, koľko bude nemocnica reálne stáť. Súčasne upozornil, že tri mesiace pred koncom plánu obnovy zároveň nikto nevie, čo sa bude diať s 200 miliónmi eur, ktoré boli určené na výstavbu nemocnice.
Nemocnica nemá ani stavebné povolenie
Poslanec za stranu Sloboda a Solidarita Tomáš Szalay doplnil, že nemocnica navyše nemá ani právoplatné stavebné povolenie vydané v súlade so zákonom, pretože stavbe chýba posúdenie vplyvov na životné prostredie. Pripomenul, že vojenských objektov sa to síce netýka, no vojenská je len podzemná časť nemocnice. Ide tak podľa neho o najväčšiu čiernu stavbu na Slovensku. Szalay v tomto zmysle podal aj podnet na Generálnu prokuratúru SR.
Poslanec Marek Krajčí z Hnutia Slovensko má súčasne pochybnosti, či bude vôbec zvyšok stavby v poriadku, keďže sa časť stavala pochybným spôsobom. Chcelo by to podľa neho audit a posúdenie aj celej zvyšnej časti nemocnice. K snahám opozičných strán na odvolanie ministra obrany sa pridali aj mimoparlamentní Demokrati. Poslanec Ľubomír Galko dodal, že toto by ani opozícia robiť nemala. Po takomto škandále mal totiž podľa neho Kaliňák podať dobrovoľne demisiu.
Výstavbu sprevádzali problémy aj zdržania
O výstavbe nemocnice v Prešove pod taktovkou ministerstva obrany rozhodla vláda v apríli 2024. V máji schválili začiatok investičného projektu a v júli vyhlásili projekt za strategickú investíciu, pričom celkové náklady sa odhadovali na 550 miliónov eur bez DPH. Ešte v tomto mesiaci odštartovali prípravné práce a predpokladaný čas dokončenia nemocnice bol stanovený už na rok 2027. Vláda zároveň rozhodla, že projekt bude spolu s rezortom obrany zabezpečovať Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica.
Súťaž na výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove v roku 2025 vyhralo slovensko-maďarské konzorcium, ktoré si na konci októbra prevzalo stavbu. Plánom bolo aj naďalej doručiť nemocnicu v rekordnom čase. Projekt, ktorý je kľúčovou investíciou rezortu obrany, však v apríli tohto roku narazil na problémy. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) 30. apríla informoval, že práce nenapredujú podľa harmonogramu a víťaz súťaže sa dostal do omeškania a svoju prácu vykonával nekvalitne. Nedostatky označili za tak závažné, že je ohrozená statika stavby.
Stavbu nemocnice tak pozastavili a začalo sa znalecké zisťovanie, ktoré ukázalo, že je potrebné zbúrať 23 stĺpov. Problémom boli kvalita a pevnostné skúšky betónu, ktoré nevyhoveli. „Dokonca nešlo len o samotnú pevnosť ale pri tých jednotlivých skúškach sa zistilo, že veľkosť kameniva, ktorá bola požadovaná na úrovni 16 milimetrov, bola v niektorých prípadoch až 40 milimetrov,“ spresnil minister, ktorý avizoval vyvodenie dôsledkov za vzniknutú škodu.
Kaliňák hovorí o technickom probléme
Aby sa stavba nedostala do veľkého omeškania, minister obrany 18. mája komunikoval radikálne rozhodnutie. Fakultná nemocnica v Ružomberku odstúpila od zmluvy s víťazom súťaže a spolu s ministerstvom oslovili skupinu slovenských spoločností, ktoré sa postarajú o výstavbu v režime „Shell and Core“. Pôjde teda o hrubú stavbu a hlavné infraštruktúrne časti. Na úplné dokončenie stavby spustili novú súťaž, ktorej víťaz by podľa slov ministra mohol byť známy už v septembri. Zmluva so slovenským konzorciom je uzatvorená na 259 miliónov eur. Súťaž je stanovená na zhruba 280 miliónov eur, podľa ministra však môže vyprodukovať ešte inú sumu.
Výstavba prešovskej nemocnica sa stala terčom kritiky opozície, ktorá poukázala na početné zlyhania. Podľa KDH je nutné jasne pomenovať, kto za spackanú výstavbu nesie zodpovednosť. Opozícia zároveň volá po odvolaní Kaliňáka z funkcie ministra. Demokrati podali v tejto súvislosti aj trestné oznámenie. Nie je podľa nich možné, aby za hazard s ľudskými životmi nikto neniesol zodpovednosť. Progresívci zase upozornili na to, že sa nemocnicu nepodarí postaviť tak, aby sa dala preplatiť z Plánu obnovy. Po „betónovom” škandále je podľa nich načase rokovať s Európskou komisiou o záchrane týchto peňazí.
Predseda vlády Robert Fico na tlačovej besede 26. mája uviedol, že v auguste 2027 by mala stáť celá stavba novej nemocnice v Prešove. Následne by malo pribudnúť vybavenie. Do skúšobnej prevádzky by mala ísť na jar v roku 2028. V súčasnosti sa podľa jeho slov rieši „štandardný technický problém”.
Absolvoval tiež poradu so zainteresovanými, vrátane stavebného dozoru a novým stavebným konzorciom, a deklaroval, že nemocnica bude dokončená. Ocenil prácu stavebného dozoru, ktorý urobil svoju prácu. Podľa premiéra bol problém zistený v okamihu, kedy bude pomerne ľahké opraviť ho. Vyjadril vtedy podporu stavebnému dozoru, aj ministrovi obrany Kaliňákovi. Označil za správne, že rezort obrany ukončil spoluprácu s predošlou spoločnosťou, nové konzorcium by si stavbu malo čoskoro prebrať.
„My sme dali do zmluvy aj prípadnú sankciu a siahli sme už aj na túto bankovú záruku a na účet pribudli peniaze,” uviedol na predmetnej tlačovke minister Kaliňák na margo toho, či si budú vymáhať spôsobené škody. Ozrejmil tiež, že sa zatiaľ usilujú rokovať s predošlým zhotoviteľom, zdôraznil, že sa chcú vyhnúť sporom a vysporiadať sa bez súdneho sporu.
Spresnil, že problematické stĺpy budú alebo opravené, alebo odstránené. Stĺpy, ktoré sú síce nekvalitné, ale vyhovujú, by mali byť sanované. Tie, s ktorými sa pracovať nedá, pôjdu dole. Stanoviť by to mal posudok. Cena projektu je podľa Kaliňákových slov v tejto chvíli odhadovaná v sume 540 miliónov eur.
Zdroj: SITA.sk - Opozičné strany vyzbierali podpisy na odvolávanie Kaliňáka, ten podľa nich zlyhal pri výstavbe prešovskej nemocnice – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
