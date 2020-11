Smer sa upína už len na skalných voličov, ale politológ by jeho vplyv nepodceňoval

Efekt skrytých voličov

Hlas vedie v prieskume

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.11.2020 - Politológ Juraj Marušiak vidí za prepadom preferencií strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) viacero príčin. Jedným z dôvodov je radikalizácia Smeru, ktorý sa upína prakticky už len na skalných voličov.Povedal to pre agentúru SITA s tým, že strana sa snaží oslovovať aj voličov podstatne radikálnejších zoskupení, napríklad Kotlebovcov - Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS), Komunistickej strany Slovenska (KSS) či Štefana Harabina, v čom však zatiaľ nie je celkom úspešná.V nateraz poslednom prieskume, ktorý uskutočnila spoločnosť Median SK v dňoch 6. až 11. novembra na vzorke 1 018 respondentov starších ako 18 rokov, by Smer získal 6,3 percenta hlasov.Veľkú časť voličov odčerpal Smeru podľa Marušiaka novovzniknutý Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD).„Efekt tejto strany a osobnosti Petra Pellegriniho zatiaľ trvá, čo sa však pri súčasnej programovej nevýraznosti nového subjektu môže zmeniť. Napokon by som však vplyv Smeru-SD nepodceňoval, keďže v jeho prípade môže pracovať efekt skrytých voličov. Ten sa prejavil už vo voľbách 29. februára, keď niektoré prieskumy mu dávali približne 13 percent, pričom strana získala 18,29 percenta," podotkol politológ.Dodal, že podobne ako v minulosti v prípade HZDS, aj v prípade Smeru sa časť jeho voličov verejne k svojej voľbe nepriznáva.„Fluktuáciu voličov Smeru znásobuje fakt, že podľa exit-pollov veľká časť z nich volila Smer ako ´menšie zlo´, chápané vo vzťahu k ostatným subjektom vo volebnej súťaži," uzavrel Marušiak.Voľby by začiatkom novembra vyhrala strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) expremiéra Petra Pellegriniho so ziskom 20,3 percenta voličov.Na druhom mieste by sa umiestnilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorému by svoj hlas odovzdalo 16,6 percenta oslovených.Tretie miesto by obsadila strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 12,5 percenta účastníkov prieskumu.