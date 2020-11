Volkswagen Slovakia si udržal svoju pozíciu medzi top spoločnosťami strednej a východnej Európy

Jediný v top desiatke

Eustream sa vyšvihol

Prím hrá Poľsko

Firmy zvýšili tržby





Spoločnosť Coface, ktorá sa zaoberá poistením pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika, vydáva rebríček už po dvanástykrát.



Porovnáva najväčšie firmy podľa tržieb za rok 2019 z 12 krajín regiónu, Poľska, Maďarska, Česka, Slovenska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Slovinska, Chorvátska, Srbska, Rumunska a Bulharska.



Kritériom je, aby ich ročné tržby dosiahli aspoň 300 miliónov eur, nepôsobili vo finančnom sektore a zverejňovali svoje údaje.



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.11.2020 - Najväčšou firmou podľa tržieb ostala na Slovensku aj v minulom roku spoločnosť Volkswagen Slovakia. Ako vyplýva z najnovšieho rebríčka Coface CEE TOP 500 najväčších podnikov regiónu strednej a východnej Európy, automobilka si v regióne udržala 5. priečku.Je zároveň jediným zástupcom Slovenska v top desiatke. Celkovo má Slovensko v rebríčku 35 zástupcov. Ich kumulované tržby dosiahli v uplynulom roku 51,6 mld. eur.„V top slovenskej desiatke máme tri automobilky, popri Volkswagen Slovakia aj Kia Motors Slovakia a PCA Slovakia, no aj firmy z automotive sektora, ako napríklad Mobis Slovakia,“ uviedol generálny riaditeľ Coface pre Slovensko a Českú republiku Ján Čarný.Okrem nich je v top slovenskej desiatke aj Slovnaft, Slovenské elektrárne, U. S. Steel Košice, Samsung Electronics Slovakia, Tesco Stores SR a Lidl Slovenská republika.Slovensko má podľa zverejnených údajov aj najväčšieho skokana v celkovom rebríčku. Je ním prepravca plynu Eustream, ktorý sa vďaka zvýšeniu tržieb o 76 % vyšvihol o 255 miest až na 286. pozíciu.Naopak najviac z našich firiem v rebríčku klesli Samsung Electronics Slovakia (- 51 miest) a U.S. Steel Košice (- 34 miest).Post najväčšej firmy podľa tržieb v regióne si vlani v TOP 500 udržala poľská rafinérska a ťažobná spoločnosť PKN Orlen. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa jej tržby zvýšili o 1,4 % na 26,124 mld. eur.Druhé miesto patrí českej automobilke Škoda Auto s tržbami 18,07 miliardy eur, čo je medziročné zlepšenie o 10,2 % a trojku uzatvára maďarská nadnárodná ropná a plynárenská spoločnosť MOL s tržbami 15,9 mld. eur.Pokiaľ ide o geografické zastúpenie firiem v rebríčku, prím hrajú aj tento rok poľské firmy. Ich celkové tržby vzrástli o 6,6 % a dosiahli spolu 283,7 miliardy eur, no počet zástupcov sa znížil o 12 (163 namiesto 175).Druhé miesto patrí Českej republike s celkovým počtom 78 zástupcov, čo zodpovedá kumulovaným tržbám 115,4 miliardy eur.Na tretie miesto kleslo Maďarsko. Kumulatívne tržby jeho firiem však stúpli viac ako regionálny priemer, a to o 6,3 %.Top 500 najväčších firiem v regióne strednej a východnej Európy dokázalo za vlaňajšok zvýšiť svoje tržby medziročne o 5,5 % na 740 miliárd eur.„Pole position“ si po ročnej pauze opäť vydobyli firmy zo sektora automotive. Ten je spolu s dopravou v rebríčku zastúpený najpočetnejšie.Za ním nasledujú firmy z ropného a plynárenského priemyslu a top trojku uzatvára sektor nešpecifikovaného obchodu. Až 60 % tržieb je alokovaných práve u najväčších spoločnosti v týchto troch kľúčových odvetviach.