Smer-SD: A. Danko je pre nás legitímnym predsedom Národnej rady SR

Bratislava 15. novembra (TASR) - Strana Smer-SD považuje jej koaličného partnera Andreja Danka (SNS) za legitímneho predsedu Národnej rady (NR) SR, ktorej zloženie vzišlo zo slobodných demokratických volieb. Most-Híd ako koaličný partner Smeru-SD a SNS uviedol, že Danko by mal prijať osobné rozhodnutie.Predseda NR SR Danko vo štvrtok reagoval, že sa nebude k medializovanej téme svojej rigoróznej práce vyjadrovať do vyjadrenia sa príslušnej komisie, ktorá jeho prácu posúdi. Akademický senát Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici totiž zriadil účelovú komisiu na preskúmanie podozrení z plagiátorstva rigoróznych prác na univerzite. Výsledky preskúmania a návrhy opatrení účelová komisia predloží najneskôr do 11. januára 2019 predsedovi Akademického senátu UMB.