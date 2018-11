Navaľnyj o verdikte ESĽP: Vyhrali sme! Vláda je rozdrvená!

Na fotke ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 15. novembra (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj vyjadril radosť z rozhodnutia Veľkej poroty Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), ktorá vo štvrtok vo svojom konečnom verdikte v kauze deklarovala, že prípady, keď bol Navaľnyj ruskou políciou zadržaný a vzatý do väzby, boli politicky motivované.Navaľnyj v reakcii na to na svojom konte na sociálnej sieti Twitter napísal:. Pokračoval, že súd uznal, že Rusko konaním svojich policajných orgánov v jeho prípade porušilo 18. článok Európskej konvencie ľudských práv. Svoj krátky príspevok zakončil slovomRozhlasová stanica Echo Moskvy uviedla, že Veľká komora ESĽP vo svojom konečnom verdikte v prípade Navaľnyj verzus Rusko nariadila ruskému štátu zaplatiť Navaľnému 50.000 eur ako kompenzáciu morálnej ujmy, ďalších 1025 eur na kompenzáciu materiálnej ujmy a 12.653 eur na pokrytie súdnych trov.Kauza Navaľnyj verzus Rusko sa týkala žalôb Navaľného, ktoré podal v súvislosti so siedmimi prípadmi z rokov 2012-14, keď bol ruskou políciou zadržaný, vzatý do väzby a odsúdený za porušenie zákona.ESĽP svoj prvý verdikt v tejto kauze vydal ešte vo februári roku 2017, keď sa na stranu Navaľného postavil v šiestich zo siedmich bodov žaloby a uznal, že ruský štát v nich porušil Navaľného právo na slobodu, na spravodlivý proces a slobodu zhromažďovania a združovania.Obe strany sporu sa vtedy rozhodli obrátiť sa aj na Veľkú komoru ESĽP, pričom ruské ministerstvo spravodlivosti spochybňovalo dôvody, na ktorých základe ESĽP od Ruska žiadal vyplatiť Navaľnému kompenzácie. Ministerstvo poukazovalo aj na to, že ESĽP v prípade Navaľného postupoval inak ako v analogických prípadoch, ktorými sa v minulosti zaoberal.Navaľnyj, jeden z najostrejších kritikov prezidenta Vladimira Putina, prednedávnom oznámil, že má v úmysle zúčastniť sa na vynesení konečného verdiktu vo svojej kauze pred ESĽP. Pohraničná služba na moskovskom letisku Domodedovo mu však tento utorok nedovolila opustiť krajinu, pričom sa odvolala na súdny zákaz.Federálna exekútorská služba (FSSP) neskôr vysvetlila, že Navaľnému nedovolili odcestovať do Štrasburgu, pretože nezaplatil dlh štátnej drevárskej spoločnosti Kirovles. FSSP neskôr informovala, že Navaľnyj svoj dlh splatil a že zákaz opustiť územie Ruska bol zrušený.Navaľnyj následne oznámil, že sa bude súdnou cestou domáhať od FSSP kompenzácií za finančné straty vo výške takmer 30.000 rubľov (okolo 430 eur), ktoré vznikli jemu i jeho právničke, keď z Ruska nemohol odcestovať v pôvodne zamýšľanom termíne.