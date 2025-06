Smer-SD by návrh na zmenu ústavy zakotvujúci dve pohlavia podporil, aj keby ho predloží opozícia – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

1.6.2025 (SITA.sk) - Návrh na zmenu Ústavy SR , ktorý zakotvuje existenciu dvoch pohlaví, by do parlamentu mohla predložiť aj opozícia. Na nedeľnej tlačovej besede to povedal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Ako ďalej uviedol, Smer-SD by za takúto novelu zahlasoval, aj keby ju predložila opozícia.„Pre mňa za mňa, nech tam návrh príde odôvodniť do národnej rady pán predseda KDH pán (Milan) Majerský . Ja mu to dám do rúk - choďte, predložte, no do národnej rady SR," vyhlásil Fico. Ako ďalej zdôraznil, málokedy bude podobná atmosféra na zmenu ústavy v takých zásadných hodnotových otázkach, ako je tomu v súčasnosti.Vláda tým, že predmetný návrh preložila, nehrá podľa Fica žiadne politické hry, ale napĺňa preambulu ústavy. „To sú normálne veci, to sú veci zdravého rozumu," dodal Fico.