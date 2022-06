Smer-SD chce odvolávať Sulíka, poškodil všetkých Slovákov a Fico hovorí o blamáži aj babráctve (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8.6.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) vo štvrtok 9. júna podá do parlamentu návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi SaS ).Predseda Smeru-SD Robert Fico o tom informoval vo videu v utorok 7. júna s tým, že je to „za totálne babráctvo, lenivosť a ešte takú maličkosť, že poškodil všetkých občanov Slovenska". Na odvolanie člena vlády je v parlamente potrebných aspoň 76 hlasov zo 150-členného parlamentu.Smer-SD tvrdí, že Sulík je zodpovedný „za blamáž" pri ochrane slovenských národných záujmov v Bruseli. Premiér Eduard Heger OĽaNO ) podľa opozičnej strany vyrokoval v Bruseli pre Slovensko podmienky v oblasti dovozu ruskej ropy, ktoré by sa dali prirovnať k výsledku Napoleona pri Waterloo.„Podstatné je, že Sulík dával spoločne s Korčokom Hegerovi podklady, na základe ktorých v Bruseli zradil všetko slovenské, čo sa len zradiť dá. A že nafta a benzín budú stáť o chvíľu dve eurá a že ľudia na Slovensku a Slovnaft si môžu ,hodiť slučku’, pretože títo Patovia a Matovia ich prakticky ekonomicky zničili. Rebríček zodpovednosti za túto zradu slovenských národných záujmov v Bruseli je pre nás v Smere-SD jasný – na prvom mieste je to Sulík, potom Korčok a na záver Heger ," uviedol Fico.