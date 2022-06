Čaputová: Pomoc rodinám je legitímny cieľ, nemal by však proti sebe stavať ľudí

Legitímne prostriedky

Čaputová vrátila na prerokovanie zákon

Progresívna liberálka

8.6.2022 (Webnoviny.sk) - Pomoc rodinám je podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej legitímny cieľ, no pod touto zámienkou by sa proti sebe nemali stavať ľudia. Hlava štátu tiež konštatuje, že tvrdiť o niekom, že je prorodinný alebo protirodinný je manipulatívne. Prezidentka to skonštatovala vo svojom profile na sociálnej sieti.„Nikto, s kým som rokovala vrátane tých, ktorí ma žiadali zákon vetovať, vôbec nenamietali proti pomoci rodinám. Každý legitímny cieľ však musí byť dosahovaný aj legitímnymi prostriedkami,“ povedala Čaputová.Pripomenula, že ak by podpísala legislatívnu zmenu, ktorá hrubo obchádza pravidlá legislatívneho procesu, bolo by to popretím toho, s čím do funkcie kandidovala a s čím bola zvolená.Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok 7. júna vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie zákon o financovaní voľného času dieťaťa. Vetuje tie časti zákona, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 1. januára budúceho roka.Jej veto sa tak netýka okamžitej pomoci rodinám od júla tohto roka. Ak parlament jej veto prelomí, obráti sa na Ústavný súd SR s otázkou, či proces schvaľovania tohto zákona bol v súlade s Ústavou SR. Hlava štátu o tom informovala vo svojom verejnom vyhlásení.Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) očakával, že prezidentka Zuzana Čaputová vráti parlamentu na opätovné prerokovanie zákon o pomoci rodinám. Mrzí ho však, že mu nedala ani minútu priestoru na to, aby návrh zákona ako jeho predkladateľ pred ňou obhájil.Prezidentku označil za progresívnu liberálku, seba za prorodinného konzervatívca, preto očakával, že pri návrhu masívnej pomoci rodinám budú ich postoje odlišné. Čaputovej odkázal, že rodiny to aj tak vyhrajú.