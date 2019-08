Smer-SD chce upraviť vymáhanie a podmienky náhradného výživného

Na archívnej snímke zľava predseda strany SMER – SD Robert Fico a poslanec NR SR za SMER – SD Erik Tomáš. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 22. augusta (TASR) - Koaličná strana Smer-SD chce upraviť vymáhanie a výšku náhradného výživného na Slovensku. Štát by mal na svoje plecia prebrať jeho vymáhanie spolu s rodičom dieťaťa. Poslanci strany predložili návrh novely zákona do parlamentu na septembrovú schôdzu.zhodnotil vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico.V súčasnosti podľa platného zákona sú stanovené viaceré podmienky pri náhradnom výživnom. Platí, že ak povinná osoba neplatí minimálne tri mesiace výživné, tak sa môže matka dieťaťa obrátiť na úrad práce v okrese, v ktorom býva a požiadať štát, aby vyplatil náhradné výživné. Musí však priniesť viaceré dokumenty, napríklad potvrdenie o výške výživného, potvrdenie, že tri mesiace prebieha exekučné konanie, ktoré iniciovala matka, resp. rodič a vymáhanie je neúspešné. Okrem toho je výška náhradného výživného obmedzená príjmovými limitmi.Fico uviedol, že maximálne náhradné výživné je do výšky 1,2- násobku sumy životného minima, čo predstavuje 115 eur a rodič s jedným dieťaťom nemôže mať čistý príjem vyšší ako 673 eur. Smer-SD chce túto trojmesačnú lehotu znížiť na dva mesiace, ako aj upraviť limit príjmu.Po novom sa má zvýšiť aj príjem rodiča, a to na 1010 eur a maximálna výška náhradného výživného má byť 350 eur. "uviedol na príklade matky Fico.