Poľskí záchranári zrejme našli telo nezvestného filmového producenta

Varšava 22. augusta (TASR) - Poľskí záchranári pravdepodobne našli telo prominentného podnikateľa a filmového producenta Piotra Wožniaka-Staraka, ktorý je nezvestný od víkendu, keď spadol z motorového člna do jazera. S odvolaním sa na námestníka ministra vnútra Jaroslawa Zieliňského o tom vo štvrtok informovala agentúra DPA.napísal vo štvrtok Zieliňski na Twitteri.Polícia nájdenie tela v jazere ležiacom na severovýchode Poľska potvrdila s tým, že pravdepodobne ide o nezvestného producenta.Wožniak-Starak je nezvestný od noci zo soboty na nedeľu. Privolaná polícia objavila na jazere Kisajno prázdny motorový čln. Na jeho brehu našla ženu, údajne producentovu sestru. Tá policajtom povedala, že spolu s bratom spadali z člna do vody, pričom jej sa podarilo doplávať na breh.Wožniak-Starak (39) študoval v Spojených štátoch. Ženatý je s populárnou televíznou a rozhlasovou moderátorkou Agnieszkou Wožniakovou-Starakovou. Výstredný pár sa často dostáva do správ bulvárnych médií.Nevlastným otcom producenta je Jerzy Starak, podnikajúci vo farmaceutickom priemysle, ktorý je aktuálne jedným z najbohatších Poliakov.