Smer-SD ďakujem občanom za účasť v komunálnych voľbách

Na snímke Rober Kaliňák, Robert Fico a Peter Pellegrini Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. novembra (TASR) - Strana Smer–SD chce bez ohľadu na výsledky komunálnych volieb poďakovať všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí sa ich zúčastnili. Naďalej si želá vynikajúce vzťahy s obcami a mestami – najmä zastúpenými v Združení miest a obcí Slovenska a robí všetko pre to, aby sa slovenská samospráva ďalej úspešne rozvíjala. Uvádza sa to v stanovisku strany k sobotným voľbám do orgánov samospráv obcí.píše sa ďalej v stanovisku strany, v ktorom ďakuje aj kandidátom, ktorí kandidovali pod hlavičkou Smeru-SD alebo s jeho podporou. Berie na vedomie, žeObyvatelia slovenských miest a obcí si v sobotu volili nových starostov, primátorov a komunálnych poslancov. Volebné miestnosti v takmer troch tisíckach samospráv boli otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Voliť mohlo viac ako 4,4 milióna obyvateľov, a to plnoletí občania SR aj cudzinci. Pre viac ako 55.000 ľudí boli komunálne voľby vôbec prvé, v ktorých mohli voliť.