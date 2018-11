Voľby na hornej Nitre boli bez problémov

Ilustračný snímok. Foto: TASR - Edmund Örzsik Foto: TASR - Edmund Örzsik

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza/Bánovce nad Bebravou 10. novembra (TASR)- Sobotňajšie voľby do orgánov samosprávy obcí boli na hornej Nitre pokojné a bez problémov. Pre TASR to potvrdili zástupcovia okresných volebných komisií v Prievidzi a Bánovciach nad Bebravou.Okresná volebná komisia nezaznamenala žiadne podnety do uzatvorenia volebných miestností, povedala ďalej jej predsedníčka Petra Manduchová. Členovia komisie podľa nej navštívili počas dňa i viacero okrskov.Rovnako pokojný priebeh volieb bol i v bánovskom okrese. Zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Bánovciach nad Bebravou Emília Kšiňanová ďalej potvrdila, že tamojšia komisia nezaznamenala počas volebného dňa žiaden podnet. Členovia navštívili viacero okrskov priamo v okresnom meste a ďalšie vo viacerých dolinách okresu.V pôsobnosti okresnej volebnej komisie v Prievidzi bolo otvorených 190 volebných miestností, 138 v okrese Prievidza a 52 v okrese Partizánske. V okrese Bánovce nad Bebravou bolo 62 volebných okrskov.