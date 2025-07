Smer-SD je podľa Matoviča najväčšia práčka peňazí, milióny eur údajne vyplatili spriazneným firmám – VIDEO

Tunelovanie peňazí

31.7.2025 (SITA.sk) - Smer-SD je podľa matovičovcov najväčšia práčka peňazí, peniaze zo štátneho príspevku strany Smer-SD údajne išli trom spriazneným firmám. Na tlačovej besede to uviedol predseda hnutia Slovensko Ako priblížil, na základe výročnej správy strany Smer-SD zistili, že premiér Robert Fico vyplatil 4,5 milióna trom firmám, v ktorých figurujú jemu blízki ľudia - za uplynulý rok vyplatil 3,6 milióna firme, v ktorej je konateľom jeho syn, ďalších 432-tisíc eur vyplatil firme, v ktorej je konateľom podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a 415-tisíc išlo firme, v ktorej figuruje poslanec Ján Mažgút (Smer-SD).„Týmto trom ľudom Fico zveril zo štátneho príspevku, ktorý dostala strana Smer-SD 4,5 milióna eur. Títo ľudia následne mohli rozhodovať o tom, kde použijú peniaze, ktoré dostala strana Smer. Inak povedané, takto sa presne tunelujú peniaze, ktoré strana Smer-SD dostáva zo štátneho príspevku. Že sa rýchlo rozkotúľajú na tie správne účty, správnym ľuďom, a tí si potom podľa svojho vlastného uváženia rozhodujú, kde peniaze minú,“ doplnil Matovič.Podľa predsedu hnutia Slovensko to nie je fér voči ostatným rádovým členom strany, ktorý si platia členské, inak by v strane nemohli byť. Rovnako to podľa neho nie je fér ani voči voličom, ktorí sa im na to vyskladali. Ako povedal líder hnutia Slovensko, niektoré politické strany sú názoru, že keď strana dostane štátny príspevok, tak peniaze patria strane a nikto by sa do nich teda nemal starať, a takýto prístup uznáva práve strana Smer-SD.„Potom sú iné politické strany, ktoré k štátnemu príspevku pristupujú ako k verejným financiám a snažia sa byť čo najviac transparentné,“ dodal Matovič. „Ako je možné, že celé Slovensko mlčí o tom, že Fico tuneluje 4,5 milióna v prospech troch spriaznených firiem, v ktorých peniaze následne spravujú traja mimoriadne blízki ľudia Robertovi Ficovi?“ uviedol Matovič, ktorý tak súčasne reagoval na medializované informácie o tom, na čo použilo štátny príspevok jeho hnutie.Hnutie Slovensko by podľa jeho slov malo byť chválené za transparentné uvádzanie všetkého, na čo minuli peniaze, nie kritizované za to, že na ich zozname bol napríklad aj syn Jozefa Pročka , ktorý pre hnutie vyhotovuje audiovizuálne záznamy. Matovič upozornil, že zverejnili poctivo každého ich dodávateľa, aby ich voliči presne vedeli, kde peniaze zo štátneho príspevku skončia.