Smer-SD: Kauza Kyselica má hlbší význam, praktiky Matoviča nás vôbec neprekvapujú

Lukáš Kyselica

... bol šéfom tímu Gorila a vyšetroval aj objednávku vraždy Sylvie Volzovej, z ktorej je obžalovaný Pavol Rusko. Príslušníkom vojenskej tajnej služby bol od 1. októbra 2019, keď oficiálne odišiel z polície, až do 19. marca 2020, keď si na druhý deň prevzal dekrét novozvoleného poslanca NR SR.



V hnutí OĽaNO o jeho pôsobení vo vojenskom spravodajstve nevedeli. Kyselica vo vojenskom spravodajstve spadal pod svojho vtedajšieho šéfa Jána Balciara, na ktorého podozrivé majetkové pomery v minulosti upozorňovali médiá. Naď Balciara po nástupe na čelo rezortu odvolal z funkcie.



Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa v tejto súvislosti nechal počuť, že Kyselicovi dôveruje. Podpredsedu parlamentu Gábora Grendela (OĽaNO), o ktorom sa po voľbách uvažovalo ako o možnom kandidátovi na post ministra vnútra, Kyselicove pôsobenie vo vojenskom spravodajstve sklamalo.



28.7.2020 - Opozičná strana Smer-SD vyzvala štátneho tajomníka ministerstva vnútra Lukáša Kyselicu, aby sa vzdal svojej funkcie a poslaneckého mandátu. Strana totiž rovnako zastáva názor, že štátny tajomník porušil svojím konaním zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov.„Pán Kyselica slúžil v tajnej službe ministerstva obrany od októbra 2019 do 19. marca 2020, teda počas celej volebnej kampane bol členom tajnej služby. Je každému jasné, že slúžil verne Igorovi Matovičovi, keďže ho odmenil tretím miestom na svojej kandidátke v čase, kedy bol Kyselica agentom. Čo môže byť väčším dôkazom politickej práce Igora Matoviča v deštruovaní demokracie, ako zneužitie agenta v politickom boji," píše Smer-SD vo svojom profile na sociálnej sieti.Strana to považuje za nebezpečný precedens, „ktorý nemôže demokratická spoločnosť pripustiť“. „Tieto praktiky Igora Matoviča nás vôbec neprekvapujú, pretože sme o tom jasne hovorili už pred voľbami. Ukazuje sa, že táto kauza môže mať aj hlbší význam,“ myslí si opozičná strana. Označila to za pravdepodobný začiatok mocenského boja v hnutí OĽaNO a za rozklad bezpečnostných zložiek štátu.