Guillaume Latourrette sa stal novým výkonným riaditeľom Tetra Pak East Europe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2020 (Webnoviny.sk) -Tetra Pak East Europe je novým zoskupením, ktoré pokrýva širší región východnej Európy. Vzniklo zlúčením dvoch existujúcich regiónov – prvý tvorený krajinami juhovýchodnej Európy[1] a druhý krajinami strednej Európy[2] – s cieľom zlepšiť produktivitu kombináciou zdrojov a talentu. Kinga Sieradzon, ktorá bola dovtedy výkonnou riaditeľkou pre región strednej Európy, sa posúva na globálnu úroveň, kde bude zastávať pozíciu viceprezidentky pre technické služby. Jej pôsobnosť sa presúva do Švédska.Guillaume Latourrette má viac ako 18-ročné skúsenosti v oblasti manažmentu predaja, produktov a marketingu. V minulosti zastával niekoľko európskych aj globálnych vedúcich pozícií v rámci obalového odvetvia. Posledné 2 roky zastával pozíciu výkonného riaditeľa spoločnosti Tetra Pak pre región juhovýchodnej Európy, kde bol zodpovedný za prevádzku a aktivity spoločnosti na 14 trhoch. Predtým pôsobil ako regionálny marketingový riaditeľ spoločnosti Tetra Pak pre Európu a Strednú Áziu so špecifickým zameraním sa na digitalizáciu a marketingové služby. V roku 2017 získal ocenenie Tetra Pak Global Leadership Award."Vymenovanie do novej pozície je pre mňa veľkou cťou, rovnako aj viesť aktivity spoločnosti Tetra Pak v regióne východnej Európy, na rozsiahlom trhu so silnými obchodnými vzťahmi a zvýšenou efektivitou. Chcel by som zdôrazniť, že štandardy, ktoré dodržiavame pri poskytovaní služieb našim zákazníkom, zostanú nezmenené. Naši zákazníci môžu očakávať pozitívny vplyv nového usporiadania aj z dlhodobého hľadiska. Som presvedčený, že nové nastavenie nám umožní poskytovať ešte lepšiu podporu našim zákazníkom v regióne," uviedol Guillaume Latourrette.Guillaume Latourrette bude viesť nový región z Varšavy v Poľsku. Bude zodpovedný za aktivity spoločnosti v 15 krajinách v rámci trhov východnej Európy, vrátane Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Kosova, Severného Macedónska, Moldavska, Čiernej Hory, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Poľska.[1] Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Kosovo, Moldavsko, Čierna Hora, Rumunsko, Srbsko a Slovinsko[2] Poľsko, Česká republika, Slovensko, MaďarskoInformačný servis