Smer-SD má v prieskume 19 percent, Heger s Dzurindom sú ďaleko od piatich a SaS je štvrtá

16.6.2023 (SITA.sk) - Keby sa predčasné parlamentné voľby konali v prvej polovici júna, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 19 percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO , ktorý zverejnila televízia Joj v diskusnej relácii Na hrane.Na druhom mieste by podľa prieskumu skončila strana Hlas-SD so ziskom 17, 2 percenta hlasov a tretie by skončilo Progresívne Slovensko , ktoré by podporili 14,4 percenta voličov.Štvrtá by vo voľbách skončila strana SaS so ziskom 7,8 percenta hlasov. Nasledujú OĽaNO (7,1 percenta), Republika (7 percent) a KDH (6,5 percenta).Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo aj hnutie Sme rodina , ktoré by získalo 6,2 percenta hlasov. Pred bránami zákonodarného zboru by tesne skončila SNS , ktorú by podporilo 4,7 percenta voličov. Za ňou nasledujú Demokrati (2,8 percenta), Maďarské fórum/ODS (2,1 percenta), Szövetség - Aliancia (1,3 percenta), Modrí/ Most-Híd (1,3 percenta) a ĽSNS (1 percento). Bývalá koaličná strana Za ľudí by podľa prieskumu získala 0,6 percenta hlasov.Na základe výsledkov volieb by Smer-SD v parlamente získal 34 kresiel, Hlas-SD 30, Progresívne Slovensko 25, SaS 14, OĽaNO 13, Republika 12 a KDH a Sme rodina rovnako po 11 kresiel. Podľa prieskumu je 61,7 percent respondentov rozhodnutých, koho by volili. Nerozhodnutých je naopak 24,2 percenta. Voliť by podľa prieskumu nešlo 12,5 percenta opýtaných a 1,6 percenta nechcelo odpovedať.Agentúra prieskum robila v období od 6. do 9. júna na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov telefonickou formou.