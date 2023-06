Španielsko musí posilniť prípravu na boj s lesnými požiarmi

Intenzívnejšia správa lesov

Požiare prišli tento rok skôr

16.6.2023 (SITA.sk) - Španielsko musí posilniť svoju prípravu na čoraz intenzívnejšie lesné požiare vyvolané klimatickou zmenou. Vyplýva to z deklarácie podporenej 60 odborníkmi a inštitúciami, ktorú predstavili vo štvrtok v Barcelone a Madride.Experti dospeli k záveru, že španielska spoločnosť sa musí vyrovnať s núdzovými situáciami, ktorým bude pravdepodobne čeliť, keďže lesné požiare v stále horúcich a suchých podmienkach na Pyrenejskom polostrove sú často nad rámec schopnosti hasičov hasiť vlastnými prostriedkami.Deklarácia je výsledkom dvojdňového stretnutia, ktoré v marci v Madride zorganizovala nezisková organizácia Pau Costa Foundation venujúca sa osvete pri prevencii požiarov.Na tomto stretnutí sa zúčastnili odborníci na divokú zver a lesníctvo z vlády, akademickej obce, mimovládnych organizácií, ako sú Greenpeace Svetový fond na ochranu prírody, a hasičských služieb. Španielsko vyzývajú na to, aby zintenzívnilo správu zalesnených oblastí s cieľom kompenzovať zanechanie tradičného lesného priemyslu a štvornásobne zvýšilo svoj rozpočet na prevenciu.V Španielsku je podľa nadácie v súčasnosti spravovaných zhruba 78-tisíc hektárov lesov, čo je 0,3 percenta. Deklarácia vyzýva na zvýšenie správy na jedno percento - 260-tisíc hektárov - a tiež na to, aby španielske úrady venovali potrebné zdroje. Odporúčaná suma na správu lesov a kompenzácie je jedna miliarda eur.Každý región Španielska je zodpovedný za správu lesov a boj s požiarmi na svojom území. To vedie k značným rozdielom v boji proti požiarom medzi chudobnejšími oblasťami, ako napríklad Kastília a León, kde vlani pri požiari zahynul jeden hasič, a bohatšími regiónmi, ako sú oblasť okolo Madridu či Katalánsko. S najhoršími požiarmi často pomáhajú aj požiarnici z armády.„Táto deklarácia sa rodí z potreby vytvoriť konsenzus a spojiť hlasy z rôznych regiónov, aby sme vyslali silné posolstvo a zvýšili povedomie, aby sme mohli konať a pripraviť sa na požiare budúcnosti,“ vyjadrila sa šéfka Jednotky trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Lesníckom vedeckom centre v Katalánsku Míriam Piqué.Vlani podľa vládnych štatistík lesné požiare v Španielsku spálili zhruba 267-tisíc hektárov územia. Bol to najhorší rok z hľadiska zničenia požiarmi od roku 1994.Po rekordne horúcom roku 2022 zaznamenalo Španielsko tento rok príchod lesných požiarov skôr ako zvyčajne. Nedávne dažde však poskytli istú úľavu napriek rekordne horúcej jari. Leto je ale zvyčajne suché a úrady sú na pozore pred ďalším náročným obdobím.