Smer-SD: Nikdy nezabudneme na nevinné obete okupácie

Na archívnej snímke zľava podpredseda strany Smer-SD Juraj Blanár, podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, predseda vlády SR Robert Fico, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 21. augusta (TASR) - Najsilnejšia parlamentná strana Smer-SD považuje 21. august za významný deň, ktorý ukázal, že aj vo víre historických udalostí má každý človek slobodu rozhodnúť sa konať v súlade so svojím svedomím. Strana to uviedla na sociálnej sieti pri príležitosti 50. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.Podľa strany Roberta Fica v období normalizácie bolo perzekvovaných státisíce Slovákov a v každej rodine sa nájde niekto, komu zásadný postoj v tomto prelomovom období na dve desaťročia trpko zasiahol do profesijného aj osobného života.dodal Smer-SD.