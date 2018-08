Veľvyslanectvo USA na Slovensku má záujem o sídlo Dopravného podniku

Na snímke súčasné sídlo Veľvyslanectva Spojených štátov Amerických na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 21. augusta (TASR) – Hlavné mesto a Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave začínajú rokovania o zmene sídla americkej ambasády. Tá si za možnú lokalitu vybrala súčasné sídlo Dopravného podniku Bratislava (DPB) na Olejkárskej ulici. Spĺňa vraj bezpečnostné štandardy. Rokovania aj s vedením DPB by sa mali v tejto súvislosti začať v najbližších týždňoch.informovala hovorkyňa mesta Zuzana Onufer. Dlho očakávané sťahovanie amerického veľvyslanectva spolu s bezpečnostnou zónou okolo jeho budovy pozitívne vníma aj bratislavský primátor Ivo Nesrovnal.skonštatoval Nesrovnal.Americká ambasáda sa medzitým odvolala voči rozhodnutiu, ktorým mestská časť Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad nariadila odstránenie oplotenia okolo súčasného sídla veľvyslanectva. Staromestský starosta Radoslav Števčík to odôvodnil tým, že americká ambasáda stále nepreukázala vlastnícky vzťah, ani iné právo k pozemku, na ktorom je predmetné oplotenie. Toto právo časom stratilo svoju platnosť a bratislavské mestské zastupiteľstvo od roku 2016 opakovane ambasáde neschválilo nájom mestských pozemkov pod oplotením.Ambasáda ešte v júli uviedla, že bezpečnostné oplotenie neplánuje odstrániť. Odvoláva sa pritom na bezpečnostné dohody podpísané s hlavným mestom a mestskou časťou, a taktiež na Viedenský dohovor v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti diplomatických misií hostiteľskými krajinami. Momentálne podotkla, že sa k prebiehajúcim právnym prípadom nebude vyjadrovať. Odvolanie však potvrdila mestská časť.uviedla pre TASR staromestská hovorkyňa Nora Gubková. Okresný úrad Bratislava zatiaľ danú vec neeviduje.Ambasáda USA mala mestské pozemky na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici prenajaté od roku 2005. Veľvyslanectvo ešte v roku 2002 prijalo bezpečnostné opatrenia v podobne oplotenia budovy aj v súvislosti s teroristickým útokmi v New Yorku z 11. septembra 2001. Diskusie o odstránení oplotenia z historického centra mesta prebiehajú od roku 2016. Podľa mnohých by bolo práve presídlenie budovy, aj vzhľadom k bezpečnostným opatreniam, najvhodnejším riešením.