Smer-SD odporúča SaS vyzývať na vrátenie mandátu vlastných poslancov

Na snímke poslanec NR SR a člen predsedníctva strany Smer-SD a bývalý minister vnútra SR Robert Kaliňák počas vyhlásenia pre médiá k únosu občana Vietnamu v Bratislave 7. augusta 2018.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Strana SaS by mala vyzývať na vrátenie poslaneckého mandátu svojich zákonodarcov. V Národnej rade SR má totiž takých, ktorí tam už dávno nemali sedieť. Odporúča jej to vládna strana Smer-SD v reakcii na vyjadrenie liberálov, že Robert Kaliňák (Smer-SD) by mal vrátiť poslanecký mandát.Podľa SaS exminister vnútra porušil poslanecký sľub. V jeho konaní v súvislosti s kauzou únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha podľa liberálov nemožno nájsť niečo, čo by bolo v záujme občanov SR. To, že si Kaliňák nechal informácie o podozreniach pre seba, vypovedá podľa SaSuviedol hovorca Smeru-SD Ján Mažgút. Poukazuje, že SaS má vo svojich radoch poslancov, ktorí už dávno v parlamente nemali sedieť.píše sa ďalej v stanovisku Smeru-SD.Kaliňák pred pár dňami uviedol, že zatiaľ čiastkové výsledky vyšetrovania únosu vietnamského občana hovoria o možnom neúmyselnom zapojení SR do celej akcie. Obvinenia o tom, že priamo vydával pokyny pri údajnom únose Vietnamca vládnym špeciálom považuje zaKauzu údajného únosu Vietnamca Trinh Xuan Thanha vyšetrujú aj slovenské orgány činné v trestnom konaní.