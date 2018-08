18. tradičné Lednické dožinkové slávnosti

P R O G R A M:

Sprievodný program:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

LEDNICA 13. augusta 2018 (WBN/PR) - V nedeľusa bude konať v malebnej pohraničnej obci Lednica, obklopenej nádhernou prírodou, skalnými bralami a tajomným hradom Lednica užLednické dožinky patria medzi úspešné a vyhľadávané spoločenské podujatia nielen u domácich obyvateľov, ale aj pre divákov z regiónu a zahraničných turistov - najmä z Moravy. Do Lednice ich priťahuje jedinečná atmosféra. Slávnosti ponúkajú bohatý kultúrny program, v ktorom dominuje krojovaný sprievod obcou so žatevným vencom, sedliacka jazda na vyzdobených konských záprahoch, staré žatevné mechanizmy, Ledničania v pôvodných pracovných i slávnostných krojových odevoch, folklórne skupiny, súbory a dychovky.pri miestnej základnej škole.Po slávnostnom posvätení dožinkového venca v kostole sv. Jána Nepomuckého, miestna, ktorá si pripomenie zároveňod svojho vzniku, odovzdá v amfiteátri dožinkový veniec starostovi obce.Vystúpením folklórnych skupín, súborov, sólistov spevákov, inštrumentalistov z regiónu Považia pokračuje program v amfiteátri so začiatkom o 14.30 hodine. Tešiť sa môžete na. Hosťom programu tohtoročných slávností bude folklórny súboro 16.15 hodine.O 15.45 h, vystúpi so svojím programom (v dvoch vstupoch pred a po vystúpení FS Mladosť)a pokračovať bude. K sprievodným podujatiam patrí aj sobotný program na hrade Lednica, ako aj prezentácia a ukážka prác ľudovoremeselných výrobcov a ochutnávka tradičných jedál. O 18.00 hodine bude pokračovať program ľudovou veselicou, hrať bude hudobná skupinaKrojovaný sprievod folklórnych skupín, súborov a dychovej hudby MEDŇANKA obcou LednicaKostol sv. Jána NepomuckéhoZ RÚK MAJSTROV - ukážky prác ľudovoumeleckých výrobcovPOĎ SA S NAMI HRAŤ - tvorivé dielne, atrakcie pre detiGAZDOVSKÝ DVOR - mlátenie cepmi na humneSOKOLIARI FALCONARII – amfiteáterHRAD LEDNICA - prehliadka hraduMediálni partneri:MY POVAŽSKÝ OBZOR, TV POVAŽIE, FOLKLORISTA, JANKO HRAŠKOZmena programu vyhradená. Vstup voľný.