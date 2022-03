Smer-SD plánuje ďalší veľký protest a Fico by rád odvolal aj viacerých ministrov

Nasledovať by malo odvolávanie

Pôjdu hlavne po Mikulcovi

23.3.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) uvažuje nad zvolaním veľkého protestného zhromaždenia. Na tlačovej besede to uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico po tom, čo parlament neschválil program mimoriadnej schôdze k vážnym sociálnym dopadom, ktoré sa týkajú nežiadúceho vývoja cien potravín a základných potravinových komodít.Zhromaždenie bude podľa šéfa Smeru-SD nasmerované „proti vojnovým štváčom, ako Čaputová, Heger, Korčok a ďalší" a tiež proti zdražovaniu a pokusom vlády zastaviť dodávky ruského plynu a ropy na Slovensko.Fico pripustil, že môže nasledovať aj odvolávanie ministrov na mimoriadnej schôdzi, kde by predstavili svoje návrhy proti zdražovaniu.Povedal, že Smer-SD sa bude orientovať na ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) a ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nom. OĽaNO). „V krátkom čase padne rozhodnutie,“ poznamenal.Podľa Fica Smer-SD „pôjde“ v prvom rade po Mikulcovi za „škandalózne zmluvy“ v súvislosti s prechodom utečencov cez územie SR. Fico upozornil, že sa zneužíva mimoriadna situácia a zákazky dostávajú priamym zadaním firmy, ktoré nemajú kapacity a skúsenosti na to, čo majú zabezpečiť.