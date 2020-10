Smer-SD podá podnet na ústavný súd pre vyhlásenie núdzového stavu, Fico možno napíše aj Čaputovej

Nejasný núdzový stav

Podporia ich aj Pellegriniho poslanci

5.10.2020 - Strana Smer-SD podá v pondelok návrh na Ústavný súd SR, aby preveril možnú protiústavnosť vyhlásenia núdzového stavu. Na pondelkovej tlačovej konferencii to oznámil predseda Smeru-SD Robert Fico s tým, že momentálne majú k dispozícii 26 podpisov. Potrebných je 30.Podľa Fica nie je jasné, či je núdzový stav vyhlásený na celé územie alebo nie. Rovnako zopakoval, že počas núdzového stavu platia vyššie sadzby za viaceré trestné činy.Šéf Smeru-SD uviedol, že podanie bude poobede pripravené v Národnej rade SR (NR SR). Podpísať ho môže ktorýkoľvek opozičný poslanec. Fico dodal, že ďalšou z možností, ako podať návrh na ústavný súd, je obrátiť sa na prezidentku Zuzanu Čaputovú. Hlava štátu môže totiž podať návrh aj sama.„Možno napíšem list dnes poobede pani prezidentke. Pani prezidentka, neangažovali ste sa v tejto veci, my vám predkladáme kvalifikovaný návrh, podpíšte ho a nemusíme tu viesť žiadne špekulácie, kto to podpíše, kto to nepodpíše. Lebo už vidím titulky, keby to podpísali náhodou ľudia od Kotlebu (poslanci parlamentu za politickú stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, pozn. SITA) - Smer sa spojil s fašistami a je tu obrovská téma," dodal Fico.Opozičný návrh podania na ústavný súd podporí aj strana Hlas-SD. „Líder strany Peter Pellegrini od samého začiatku vyslovil pochybnosti, či je núdzový stav v súlade s Ústavou SR a nejde o zbytočný zásah do ľudských práv občanov. Strana Hlas – sociálna demokracia trvá na tom, aby o tom nerozhodovali politici, ale kompetentný nezávislý orgán, ktorým je v tomto prípade ústavný súd," priblížila hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.Na Slovensku platí núdzový stav od 1. októbra. Vláda v stredu 30. septembra schválila návrh premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na jeho vyhlásenie v súvislosti s druhou vlnou pandémie koronavírusu. Núdzový stav platí zatiaľ na dobu 45 dní.