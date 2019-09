Smer-SD podporí predĺženie moratória na predvolebné prieskumy

Robert Fico a Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 20. septembra (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico súhlasí s predĺžením zákazu zverejňovania prieskumov pred voľbami na 30 dní. Povedal to v piatok na tlačovej besede s tým, že klub Smeru-SD návrh v pléne podporí.skonštatoval Fico s tým, že podľa neho by bolo aj predĺženie moratória na 60 dní v poriadku. Zdôraznil, že v koalícii sa o tom bavili a klub Smer-SD návrh podporí.Na otázku, či vie povedať konkrétne príklady, keď došlo k manipulácii verejnej mienky, odpovedal, že boli v minulosti prieskumy, pri ktorých bola odchýlka od reálnych výsledkov okolo 11 percent, čo nepovažuje za relevantné.Lehota na zákaz uverejňovania predvolebných prieskumov by sa mohla predĺžiť z aktuálnych 14 na 30 dní pred voľbami. Zmenu chce predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) presadiť formou pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá je aktuálne v druhom čítaní. Tú NR SR predložili poslanci Smeru-SD. Danko si je istý, že návrh prejde ešte v tomto roku a bude dotýkať aj blížiacich sa parlamentných volieb.