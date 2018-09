Smer-SD predstaví kandidáta na prezidenta po schôdzi predsedníctva

Na snímke sprava podpredseda strany Smer-SD Robert Kaliňák, predseda strany Smer-SD Robert Fico, podpredseda strany Smer-SD, podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír a podpredseda strany Smer-SD a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – Prezidentského kandidáta predstaví Smer-SD po septembrovom predsedníctve strany. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave predseda Smeru-SD Robert Fico.povedal Fico s tým, že Smer-SD je podľa neho najúspešnejší politický projekt na Slovensku, aký tu bol. Zároveň podotkol, že na stranu je vyvíjaný tlak, aby predstavila prezidentského kandidáta čo najskôr.Prezidentské voľby na Slovensku budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR. Právo voliť slovenského prezidenta má plnoletý občan SR. Voľba je dvojkolová. Znamená to, že ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, do 14 dní sa uskutoční druhé kolo, na ktorom sa zúčastnia dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Termín vyhlási predseda parlamentu.