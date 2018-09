B. Gröhling: Obedy zadarmo sú typický populistický krok

Ilustračné foto. Foto: TASR/Miroslava Siváková Ilustračné foto. Foto: TASR/Miroslava Siváková

Bratislava 4. septembra - Obedy zadarmo sú typický populistický krok a kupovanie si voličov v podaní strany Smer-SD. Uviedol to poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS) po tom, čo v utorok vedenie strany Smer-SD informovalo, že bezplatné stravovanie by malo platiť pre všetkých žiakov základných škôl a posledných ročníkov materských škôl od 1. januára 2019.Podľa poslanca dobre fungujúca vláda má vytvoriť taký systém, "aby ľudia neboli odkázaní na rôzne nekoncepčné almužny od štátu". Obedy zadarmo nie sú podľa neho v školstve prioritou číslo jeden, dva ani tri. "Sociálne stravovanie dnes využíva asi desať percent žiakov z tých, ktorým chce Smer-SD preplatiť obedy zadarmo. Väčšina žiakov a rodičov obedy zadarmo nepotrebuje. Potrebujú však kvalitné učebnice, dobre vybavené školy a dobré vzdelanie pre svoje deti," poznamenal Gröhling.Podľa sociálneho opatrenia strany Smer-SD by každé dieťa malo od štátu dostať 1,20 eura na deň na stravovanie.