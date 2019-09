Smer-SD rokuje o podobe zákona, akým má byť predložená stratifikácia

Na snímke hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 27. septembra (TASR) - Strana Smer-SD rokuje o podobe zákona, akým bude stratifikácia nemocníc predložená. Vládna strana tak reaguje na návrh zákona prinášajúci reformu slovenských nemocníc, ktorý v piatok odobrila vláda.skonštatoval hovorca Smeru Ján Mažgút.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) však verí, že príbeh reformy nemocníc môže byť úspešný. Tvrdí, že by nemohol dobre spať, keby zastavil zdravú zmenu slovenského zdravotníctva. Slovenský pacient si podľa neho túto reformu zaslúži.Reforma smeruje do parlamentu po tom, ako ju predseda Smeru-SD Robert Fico odmietal, ak nebude vo forme ústavného zákona. Pellegrini má po vzájomných rozhovoroch s ním aj členmi poslaneckého klubu pocit, že by Smer-SD mohol zmeniť názor a pripojiť sa k širokému politickému konsenzu.Vláda v piatok odobrila zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý prináša reformu slovenských nemocníc. Po rokovaní kabinetu to potvrdil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že reforma je naplánovaná na niekoľko volebných období. Zmyslom navrhovanej právnej úpravy je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy najmä invazívnych a operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.