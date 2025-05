Smer-SD spája nenávisť k Ficovi so stranou Demokrati, Gašpar poukázal na video z protestu – VIDEO

Fotografia s Naďom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Demokrati podľa Glücka vyprovokovali Cintulu

15.5.2025 (SITA.sk) - Za rok od atentátu na predsedu vlády Roberta Fica sa počet nenávistných prejavov vo verejnom priestore zvýšil o 239 percent, pričom smerujú predovšetkým k osobe samotného premiéra. Na tlačovej besede to vo štvrtok povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Zároveň spojil nenávisť voči Ficovi s opozičnou stranou Demokrati. Gašpar poukázal na video z protestu, ktorý sa uskutočnil v Bratislave vo štvrtok 8. mája. Na videu muž držiaci sekeru hovorí, že sa blíži koniec Roberta Fica. Muž tiež hovorí, že „posledný klinec do Ficovej rakvy je zabitý“ a „pôjde Fico dole“.Rovnako Gašpar poukázal na video, v ktorom dotyčný muž strieľa zo zbrane a takisto na jeho fotografiu s predsedom Demokratov Jaroslavom Naďom. Muža podľa Gašpara orgány činné v trestnom konaní nezadržali, keďže jeho konanie hodnotia ako priestupok. Podpredseda parlamentu sa však pýta, či nebola namieste domová prehliadka. „Či nemá plány, ako dať Roberta Fica „dole“,“ uviedol Gašpar. Tiež sa pýta, či dotyčný nemôže prísť dnes do Handlovej, kam sa na výročie atentátu chystá aj premiér.Podľa šéfa Úradu vlády SR Juraja Gedru je dotyčný členom strany Demokrati. „Vyzývame pána (predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, pozn. SITA), aby sa spájaním s Demokratmi nezúčastňoval týchto postojov,“ vyhlási Gedra v súvislosti s medializovanými úvahami o spolupráci PS a Demokratov.Podľa poslanca Richarda Glücka to boli práve Demokrati, ktorí vyprodukovali Juraja Cintulu , ktorý strieľal na Fica. „Dnes mám pocit, že tu produkuje pán Naď Cintulu číslo 2,“ vyhlásil Glück. Doplnil, že ak sa progresívci spoja s Demokratmi, legitimizujú takýto štýl politiky.