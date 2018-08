Smer-SD: Tlakom slniečkarov nepodľahneme, nechceme prijať utečencov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. augusta (TASR) - Posledné udalosti v nemeckom meste Chemnitz ukazujú, že problém integrácie utečencov do spoločnosti je náročný a dlhodobý proces s otáznym úspechom u nezanedbateľnej časti z nich. Na sociálnej sieti to uviedla najsilnejšia vládna strana Smer-SD, ktorá uisťuje, že napriek tlaku zo zahraničia aj domácich slniečkarov nepoľaví a vždy bude proti prijímaniu utečencov.uzatvára strana Roberta Fica.K nepokojom a výtržnostiam v meste došlo v nedeľu (26.8.) i v pondelok (27.8.) večer po tom, čo v jeho centre v nedeľu v skorých ranných hodinách dobodali 35-ročného Nemca. Dvaja dôvodne podozriví z tohto zločinu, 23-ročný Sýrčan a o rok mladší Iračan, sú od pondelka vo vyšetrovacej väzbe. Ich útoku nožom predchádzal verbálny spor s Nemcom, ktorého presný charakter objasní až vyšetrovanie. Napadnutý zomrel na následky bodných zranení po prevoze do nemocnice.V pondelok došlo v Chemnitzi podľa aktualizovaných informácií tlačovej agentúry DPA počas demonštrácií ultrapravice a ľavice k zraneniu celkove 20 ľudí vrátane dvoch policajtov. Pred podujatiami a po nich sa však zranil podľa Stredonemeckého rozhlasu (MDR) zatiaľ neznámy počet ďalších osôb.V utorok (28.8.) popoludní v Drážďanoch a večer v Kolíne nad Rýnom mali nemeckí policajti takisto plné ruky práce so zabezpečovaním demonštrácií a oddelením stúpencov ultrapravicového a ľavicového tábora, ktorí vyšli do ulíc.