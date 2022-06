Smer-SD vraj urobí všetko pre to, aby sa počas spojených volieb konalo aj referendum

Stačí len jedna otázka

Veria vo vyššiu účasť

6.6.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) urobí všetko pre to, aby sa počas spojených komunálnych a župných volieb 29. októbra konalo aj referendum, ktoré bude ohlásené v najbližších dňoch.Uviedol to pre agentúru SITA vedúci tlačového oddelenia strany Smer-SD Ján Mažgút v súvislosti s pondelkovým oznámením predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina).Mažgút zároveň podotkol, že termín volieb je plne v kompetencii predsedu Národnej rady SR. Druhá opozičná strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) pre agentúru SITA reagovala, že bude na komunálne a župné voľby pripravená bez ohľadu na ich termín.Líder strany Smer-SD Robert Fico 2. júna informoval o petičnej akcii na referendum o predčasných voľbách. Na tlačovom brífingu priblížil, že v petičnej akcii bude iba jedna otázka, ktorá by znamenala aj ukončenie súčasného ôsmeho volebného obdobia Národnej rady SR. Zároveň by platilo, že do 30 dní by museli byť vyhlásené nové parlamentné voľby.Ozrejmil, že ak by sa Smeru-SD podarilo vyzbierať do 31. júla 350-tisíc podpisov, referendum by sa mohlo konať v ten istý deň ako spojené komunálne a regionálne voľby. Fico predpokladá, že konzultácie s partnermi k otázke sa skončia do 6. – 7. júna.Dodal, že oni majú otázku schválenú, sú pripravení a sú aj dohodnutí, že vyčlenia rozpočet na podporu okresných organizácií, aby sa mohli zbierať podpisy.Zo zákona vyplýva, že predseda parlamentu musí vyhlásiť voľby najneskôr 110 dní pred dňom ich konania. Kollár v pondelok uviedol, že bola možnosť vyhlásiť voľby aj o týždeň skôr, ale presvedčili ho kolegovia z koalície.Voľby sa uskutočnia okolo Sviatku všetkých svätých, keď sa ľudia budú presúvať v rámci Slovenska do svojho trvalého bydliska, kde si môžu uplatniť volebné právo. Ak sa podľa Kollára voľby spoja s návštevou hrobov, ľuďom sa oplatí cestovať do miesta trvalého bydliska. Upozornil, že išlo o konsenzus medzi koaličnými partnermi.