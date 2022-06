Žilinka by sa miesto cenzúry Lipšica mal venovať problémom prokuratúry, ktorá je teraz podľa Šeligu „sovietskeho typu“

Žilinka upozornil Kollára

Neplnenie si zákonných povinností

Prišla aj Kolíková a pripojil sa Mazák

6.6.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka chce cenzurovať už nielen prokuratúru, ale aj Národnú radu SR, napísal na sociálnej sieti nezaradený poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí).Ako uviedol Šeliga, rokovací poriadok hovorí jasne, že poslanci si môžu na výbory pozvať, koho uznajú za vhodné, a Maroš Žilinka by sa namiesto cenzúry Daniela Lipšica mal začať venovať skutočným problémom prokuratúry.„Pretože toto, čo predvádza, je v skutku prokuratúra sovietskeho typu,“ povedal Šeliga.Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v pondelok informoval, že ho generálny prokurátor upozornil na pozývanie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica na rokovania parlamentných výborov a na dodržiavanie zákona o rokovacom poriadku parlamentu. Kollár chce o tom hovoriť na koaličnej rade aj na poslaneckom grémiu.Podľa Kollára je možné pozývať Lipšica na parlamentné výbory, ale na zastupovanie generálnej prokuratúry musí dať splnomocnenie jej šéf Maroš Žilinka.Juraj Šeliga v pondelok poznamenal, že je zvedavý, či Žilinka príde na výbor vo štvrtok predstaviť záverečný účet prokuratúry.„Nehovoriac o tom, že x-krát nebol prítomný na Hodine otázok, keď dostal položenú otázku. Generálny prokurátor by si mohol začať plniť svoje zákonné povinnosti, a nie žiadať o cenzúru v parlamente,“ dodal Šeliga.V máji si poslanci pozvali na ústavnoprávny výbor parlamentu okrem iného aj Lipšica. Výbor sa zaoberal skutočnosťou, že od zrušenia takzvaných Mečiarových amnestií sa na Okresnom súde Bratislava III vo veci zavlečenia prezidentovho syna Michala Kováča ml. do cudziny neuskutočnilo ani jedno súdne pojednávanie.Na výbor vtedy prišla aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ( nom. SaS) a online sa pripojil predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.