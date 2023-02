Smer-SD vyzýva na schválenie skorších predčasných volieb, zmena termínu je podľa Pčolinského stále možná

Skorší termín volieb

Zmena je podľa Pčolinského možná

Krúpa podobné iniciatívy očakával

12.2.2023 (SITA.sk) - Všetkých 27 poslancov strany Smer-SD podporí návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze alebo na uznesenie na schválenie skoršieho termínu predčasných volieb. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal podpredseda strany Richard Takáč. Zároveň spomenul možný termín konania volieb v júni.„Mali sme možnosť teraz počúvať dva týždne v každej diskusii, že zostatky vládnej koalície sa hádali o tom, že v podstate nikto nepovedal septembrový termín," povedal Takáč.Zároveň vyzval ostatné politické strany, aby iniciatívu strany Smer-SD podporili. Takáč doplnil, že skorší termín volieb by vyriešil aktuálnu chaotickú situáciu v krajine.Poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina) v reakcii uviedol, že z hľadiska legislatívnych postupov je napriek tomu, že už bol termín volieb schválený na 30. septembra zmena termínu možná.„V prípade takéhoto uznesenia som presvedčený, že hnutie Sme rodina bude hovoriť to, čo predtým, to znamená, že sme pripravení podporiť čo najskorší termín konania predčasných volieb," zdôraznil Pčolinský.Poslanec Juraj Krúpa (SaS) v tejto súvislosti uviedol, že podobné iniciatívy očakával. „Pretože uznesenie parlamentu sa dá vždy zmeniť," vysvetlil.Strana SaS podľa neho počká, s čím konkrétne príde Smer-SD, a ako sa situácia v parlamente bude vyvíjať. „Môžeme si k tomu sadnúť v parlamente a môžeme sa o tom baviť," dodal Krúpa.