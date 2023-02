Rusko má so svojou „obrovskou ofenzívou“ problémy, Ukrajina ju úspešne odráža

12.2.2023 - Ruskí okupanti začali na Ukrajine svoju „obrovskú ofenzívu“, ale majú s ňou „obrovské problémy“. Ako referuje web Ukrajinská pravda, tvrdí to tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov. „Majú obrovské problémy so svojou obrovskou ofenzívou. Už ju začali, len o nej nehovoria. Naše jednotky ju veľmi úspešne odrážajú. Ofenzíva, ktorú plánovali, sa postupne rozbieha. Ale nie je to druh ofenzívy, ktorú očakávali,“ povedal Danilov.