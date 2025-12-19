Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 19.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Judita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

19. decembra 2025

Smer v prieskume padol hlbšie pod PS, koalícia by mala v parlamente problém a opozícia by získala dokonca ústavnú väčšinu


Tagy: Parlamentné voľby Prieskum Prieskum agentúry AKO prieskum volebných preferencií

Ak by sa voľby do parlamentu konali v polovici decembra, víťazom by bolo hnutie Progresívne Slovensko. Vo voľbách by získalo 23,6 percenta ...



Zdieľať
678f731203acb896531740 676x451 19.12.2025 (SITA.sk) - Ak by sa voľby do parlamentu konali v polovici decembra, víťazom by bolo hnutie Progresívne Slovensko. Vo voľbách by získalo 23,6 percenta voličských hlasov.


S väčším odstupom by na druhom mieste skončila strana Smer-SD, ktorej by odovzdalo svoj hlas 17 percent voličov. Strana Hlas-SD skončila v prieskume tretia, volilo by ju 9,6 percenta účastníkov prieskumu. Prieskum robila agentúra AKO pre televíziu Joj 24 od 9. do 16. decembra na vzorke tisíc respondentov.

Matovičovci na štvrtom mieste


Do parlamentu by sa ďalej dostalo aj Hnutie Slovensko (8,9 %), strana Sloboda a Solidarita (7,4 %), hnutie Republika (7 %) a Kresťanskodemokratické hnutie (6,6 %). Do Národnej rady SR by sa dostali aj Demokrati, ktorí by získali 5,4 percenta hlasov voličov.

Brány parlamentu sa zatvorili koaličnej Slovenskej národnej strane, ktorú by volilo 4,7 percenta respondentov. Do Národnej rady SR by sa nedostala ani Maďarská aliancia (3,9 %), ani nová strana Zoroslava Kollára Právo na pravdu (2,5 %).
 

Parlamentná väčšina


Prieskum tak ukázal, že strany súčasnej koalície by v tejto chvíli neboli schopné získať parlamentnú väčšinu, teda minimálne 76 poslancov, ani v prípade, že by k spolupráci prizvali hnutie Republika. Smer by mal v Národnej rade SR 30 poslancov, Hlas 17 a Republika 12 zákonodarcov. Spolu by mali 59 poslancov.

Opozícia by, naopak, mohla získala dokonca ústavnú väčšinu, avšak len s Hnutím Slovensko. Progresívci by v parlamente získali 41 mandátov, strana Sloboda a Solidarita by ich mala 13, kresťanskí demokrati 12 a Demokratov by zastupovalo deväť poslancov. Hnutie Slovensko by podľa najnovšieho prieskumu získalo 16 mandátov. Spolu by mali v NR SR 91 zákonodarcov.
 



Zdroj: SITA.sk - Smer v prieskume padol hlbšie pod PS, koalícia by mala v parlamente problém a opozícia by získala dokonca ústavnú väčšinu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby Prieskum Prieskum agentúry AKO prieskum volebných preferencií
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ministerstvo investícií rozdáva predvianočné darčeky, schválilo financovanie 186 projektov malých obcí – FOTO
<< predchádzajúci článok
Európsky regulátor odporučil vyššiu dávku inovatívnej liečby od Novo Nordisk, úbytok hmotnosti tak môže presiahnuť 20 %

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 