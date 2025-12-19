|
19. decembra 2025
Ministerstvo investícií rozdáva predvianočné darčeky, schválilo financovanie 186 projektov malých obcí – FOTO
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR schválilo 186 projektov malých obcí v ...
19.12.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR schválilo 186 projektov malých obcí v celkovej hodnote viac ako 4,1 milióna eur v rámci výzvy Živý vidiek. Financie zo štátneho rozpočtu sú určené na podporu kultúry, tradícií, športu a komunitného života v regiónoch.
„Na MIRRI si veľmi dobre uvedomujeme, že takmer polovica obyvateľov Slovenska žije na vidieku a rozumieme, že pre mnohé menšie obce je ťažké siahnuť na eurofondy. Veľakrát je pre ne nepredstaviteľné pustiť sa do veľkých projektov,“ povedal minister Samuel Migaľ s tým, že všetci ale majú svoje potreby a aj preto v tomto predvianočnom čase symbolicky prichádzajú rozdať 186 darčekov, ktoré budú na vidieku skutočne viditeľné a zlepšia kvalitu života ľudí v týchto obciach.
Do výzvy sa prihlásilo 745 žiadateľov s požiadavkou viac ako 17 miliónov eur, z ktorých bolo po odbornom hodnotení schválených 186 projektov. Podpora smeruje na obnovu kultúrneho dedičstva, folklóru, športovísk, ozvučenie kultúrnych domov, mobilné pódiá či lavičky. Starosta Turčianskej Štiavničky Peter Vrabec ocenil možnosť získať podporu pre najväčší kultúrny dom v obci, zatiaľ čo starosta Necpál Peter Majko vyzdvihol pomoc pri nákupe ozvučenia a výmene mobilného pódia po päťdesiatich rokoch.
„Pre nás je to veľká pomoc, lebo z rozpočtu sa na toto ťažko hľadajú peniaze,“ povedal. Peter Lukášek, poverený riadením odboru podpory regionálneho rozvoja MIRRI, upozornil, že nie všetky kvalitné žiadosti mohli byť podporené vzhľadom na obmedzený rozpočet a tesné bodové rozdiely.
Štátny tajomník MIRRI Radomír Šalitroš avizoval pokračovanie podpory pre najmenšie samosprávy v budúcom roku, vrátane špeciálnej výzvy na obnovu stredísk s cieľom pomôcť malým obciam, ktoré dlhodobo nemali prístup k európskym dotáciám. Minister Migaľ zdôraznil, že výzva Živý vidiek nie je jednorazovým opatrením, ale jasným signálom, že „malé obce a miestne komunity stoja v centre záujmu štátu. Lebo ak je živý vidiek, je živé aj celé Slovensko“.
Symbolické darčeky
Pokračovanie podpory
