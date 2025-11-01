Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 1.11.2025
 24hod.sk    Z domova

01. novembra 2025

Smer zvažuje vstup do frakcie Patrioti pre Európu, podľa Beňovej nie je antieurópska ani extrémistická – VIDEO


Tagy: europoslanec Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Podpredseda strany Smer-SD Premiér Slovenskej republiky Rozhovory zo Štúdia SITA



Zdieľať
monika benova 676x451 1.11.2025 (SITA.sk) -







Europoslanci za Smer hľadajú frakciu v Európskom parlamente, ktorá sa dokáže postaviť proti nezmyslom, ktoré Európsky parlament častokrát prijíma. V rozhovore pre SITA to povedala poslankyňa Európskeho parlamentu za stranu Smer Monika Beňová.


„Uvažujeme o tom, že by sme boli súčasťou niečoho takého, nie sme ale pod žiadnym tlakom a to je naša výhoda. Keď urobíme rozhodnutie, že pristúpime do nejakej frakcie, tak áno, najpravdepodobnejšou sú Patrioti. Alebo sa podarí vytvoriť nejakú novú, ľavicovo orientovanú frakciu, čo je z môjho pohľadu menej pravdepodobné, ale prebiehajú takéto rozhovory,“ povedala Beňová.



Stretnutie s predsedom frakcie Patriotov


Dodala, že stranícke rozhodnutie ešte neprijali. Beňová sa spolu s podpredsedom Smeru Robertom Kaliňákom stretla krátko po letných prázdninách s predsedom frakcie Patriotov pre Európu Jordanom Bardellom.




„Jeho vízia nie je antieurópska a nie je ani nejako extrémistická. Treba povedať úprimne, že tie strany prechádzajú svojím vývojom. Aj oni prešli vývojom od starého pána Le Pena cez jeho nástupníčku a až dnes k modernému Bardellovi. Takže ja to dnes vnímam inak, ako som to vnímala v čase, keď sa tam naozaj šírila demagógia a antisemitizmus,“ uviedla Beňová.



Vylúčenie Smeru zo Strany európskych socialistov


Strana európskych socialistov (PES) vylúčila Smer zo svojich radov 17. októbra na kongrese v Amsterdame. Europoslankyňa si nemyslí, že by ako momentálne nezaradení poslanci nevedeli nič v Európskom parlamente presadiť.


„Po tých 23 rokoch, ktoré pôsobím v Európskom parlamente, mi prídu komické vyhlásenia, že ak nie ste členom frakcie, tak vy vlastne nemôžete nič. Nie je to vôbec pravda,“ tvrdí Beňová ako služobne najstaršia slovenská europoslankyňa.



V PES dochádzalo podľa nej už dlhšiu dobu k pnutiu medzi jednotlivými delegáciami. „Videla som ten odklon frakcie socialistov k tým výrazne progresivistickým a zeleným témam – namiesto toho, aby sme hovorili o postavení pracujúcich, o ochrane práv pracujúcich a o tom, čo bolo typické pre sociálnu demokraciu, keď som ja do Európskeho parlamentu prišla za čias Martina Schulza a ďalších výrazných sociálnych demokratov,“ hovorí. O tohto podľa nej frakcia upustila a pomáha v presadzovaní niektorých tém progresívcom a zeleným.



Reakcia na tlak frakcie počas tvorby vlády


Ako Beňová spomenula, keď predseda Smeru Robert Fico v roku 2023 oznámil, že ide zostavovať vládu s Hlasom a SNS, zasadlo vedenie frakcie, na ktoré si ju predvolali a povedali, že Smer má radšej vytvoriť vládu s liberálmi zo strany Sloboda a Solidarita (SaS).



„Keď vám toto povedia politici na európskej úrovni, ktorí by mali chápať politiku a mali by ju vnímať vo všetkých tých kontextoch a širokospektrálne, a oni vám celkom vážne povedia, že veď urobte vládu s liberálmi, tak mi bolo úplne jasné, že oni absolútne nechápu reálie Slovenska, sú im úplne ľahostajné. Jediné, čo odo mňa chceli, aby SNS nebola vo vláde,“ uviedla Beňová s tým, že sa snažila vysvetliť, že Smer už vo vláde so SNS bol aj v minulosti. „Aj vtedy nás ostrakizovali a nič dramatické sa neudialo, nakoniec všetko normálne fungovalo,“ podotkla.



Odchod zo socialistickej frakcie a „komická situácia“


Keď oznámili, že Smeru pozastavujú členstvo, Beňová sa podľa vlastných slov postavila a povedala, že jej žiadne členstvo pozastavovať nebudú, pretože ona v tejto frakcii už nechce byť.



„Bola to taká veľmi komická situácia, pretože hodinu na to zvolali frakciu, kde nás teda chceli suspendovať a my sme s kolegyňou Roth Nedeďalovou doniesli ešte pred zasadnutím frakcie list, že obidve odchádzame z tejto frakcie. A teraz si predstavte, že sedí frakcia, kde sú všetci takí nabudení, že ideme suspendovať ten Smer a predsedníčka im hovorí, že tento bod vypúšťame, lebo Smer už nie je v našej frakcii. Ako to, že nie je? My ich chceme suspendovať. A oni boli tak zúfali, že nás nemôžu suspendovať, že jedna poslankyňa z Belgicka sa prihlásila a hovorí, tak poďme odvolať Šefčoviča,“ poukázala Beňová s tým, že tam vládla podľa nej hlúposť a absurdnosť.








>>> Celý rozhovor s Monikou Beňovou













Zdroj: SITA.sk - Smer zvažuje vstup do frakcie Patrioti pre Európu, podľa Beňovej nie je antieurópska ani extrémistická – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

