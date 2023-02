Smeráci chcú dve mimoriadne schôdze, o darovaní migov na Ukrajinu aj zmene termínu predčasných volieb

Pozmeňujúci návrh

Otvorenie rokovania

21.2.2023 (SITA.sk) - Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) v pondelok 20. februára na sociálnej sieti avizovala, že v utorok podajú návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k zmene termínu predčasných parlamentných volieb. Jej súčasťou má byť aj vyslovenie súhlasu so zákazom darovania bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine. Strana dodala, že darovanie migov Ukrajine je protiústavné.„Chápem, že strane Hlas – sociálna demokracia takáto schôdza nevyhovuje, lebo tento ‚mierový’ dar ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému podporujú," napísal Smer-SD.Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) by dodala podpisy pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k zmene termínu predčasných parlamentných volieb. Ako ďalej uviedol predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini v pondelok na tlačovej besede, zatiaľ však nevie o tom, že by ich strana Smer-SD v súvislosti s tým oslovila.„My s tým problém nemáme, lebo bol to práve Hlas-SD a ja osobne, ktorý som podával pozmeňujúci návrh, aby voľby boli nie 30. septembra, ale 24. júna," tvrdí Pellegrini. Zároveň uviedol, že pokiaľ nebude mať signál minimálne od strany Sloboda a Solidarita , že je ochotná o zmene termínu diskutovať, 000000tak to bude opäť „zbytočná schôdza, ktorá dopadne ako tá predchádzajúca".Poslanci v piatok 17. februára ani po dvoch pokusoch neotvorili rokovanie k uzneseniu o skrátení volebného obdobia. Národná rada SR nebola uznášaniaschopná, prezentovalo sa len 64 poslancov. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár Sme rodina ) presunul rokovanie na marcovú schôdzu.Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), navrhovala určiť termín predčasných volieb na 24. júna. Poslanci sa aj vo štvrtok 16. februára dvakrát pokúsili otvoriť rokovanie o mimoriadnej schôdzi o prijatí uznesenia o skrátení volebného obdobia. Národná rada SR taktiež nebola uznášaniaschopná, keď sa prezentovalo 70 poslancov.Poslanci Národnej rady SR v štvrtok 16. februára nerokovali o prijatí uznesenia k nesúhlasu s odovzdaním bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine. Mimoriadnu schôdzu sa síce podarilo otvoriť, poslanci však neschválili program. Schôdzu iniciovala opozičná strana Smer-SD.