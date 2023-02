Vražda Kuciaka a jeho snúbenice bola podľa Sulíka bod zlomu, Krúpa označil zásah do novinárčiny za koniec slobody

Symbol arogancie moci

Spochybňovanie či zastrašovanie

21.2.2023 (SITA.sk) - Vražda Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej bola pre Slovensko bodom zlomu, ktorý sa nikdy nemal stať. Povedal to predseda strany Sloboda a Solidarita pri príležitosti 5. výročia úmrtia novinára a jeho snúbenice.„Nemalo to zájsť tak ďaleko, že až smrťou dvoch mladých ľudí sa Slovensko dostalo zo zovretia smeráckych vlád. Považujem za svoju povinnosť zabrániť tomu, aby sme ešte niekedy dovolili korupcii spáchať taký ohavný skutok. Vražda novinára sa na Slovensku už nikdy nesmie zopakovať,“ uviedol Sulík.Podľa strany SaS sa smrť Jána a Martiny stala symbolom arogancie moci, ktorá sa nezastavila pred ničím. Vražda s cieľom zastaviť pravdu bola čiernym dňom slovenskej histórie. Ako povedal podpredseda SaS Branislav Gröhling , ani päť rokov po tomto odpornom čine sa Slovensko nedokázalo spamätať, aj keď to postupne viedlo k odkrývaniu prepojení medzi vládou, oligarchami, podnikateľmi, vyšetrovateľmi či súdnou mocou.„Pre systém „našich ľudí“ a korupcie vyhasli dva mladé životy. Je zahanbujúce, že ich rodiny sa dodnes nedočkali spravodlivosti, keďže objednávatelia stále neboli potrestaní,“ podčiarkol Gröhling.Poslanec Národnej rady SR za SaS Juraj Krúpa zároveň poukazuje na to, že aj dnes sme svedkami opakovaných útokov zo strany niektorých politikov a politických strán na novinárov. Spochybňujú ich prácu, urážajú ich a zastrašujú, čo je neprijateľné a neakceptovateľné, zdôraznil. Dodal, že SaS považuje novinársku prácu za kľúčovú súčasť demokracie.„Novinárov musíme chrániť, aby sa pri šírení pravdy cítili bezpečne a slobodne. Zásah do novinárskej práce je koncom slobody a začiatkom cenzúry,“ uzavrel Krúpa.Jána Kuciaka a jeho snúbenicu zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta. Kuciak bol investigatívnym novinárom portálu Aktuality.sk a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Mariana Kočnera.